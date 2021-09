Pálení žáhy je možné se nadobro zbavit. Vědci přišli s několika řešeními

Reflux jícnu nastane, když žaludeční kyselina začne stoupat nahoru do jícnu, tedy do trubice, kterou jídlo putuje z úst až do žaludku. Malé množství této látky je zcela normální a neškodné, ale pokud se tak děje příliš často, mohou žaludeční kyseliny vnitřek jícnu popálit.

Existuje ale několik tipů, jak se tomuto stavu spolehlivě vyhnout.

Nepřejídat se

Tam, kde jícen pokračuje do žaludku, je prstencový sval, známý jako dolní jícnový svěrač. Funguje jako jakýsi ventil a zabraňuje kyselému obsahu žaludku v tom, aby stoupal nahoru do jícnu. Přirozeně se otevírá pouze pří polykání, říhání nebo zvracení, ale jinak by měl zůstat zavřený.

U lidí, u kterých se projevuje reflux, je tento sval oslabený nebo nefunguje správně. Kyseliny se tak při větším tlaku na jícnový svěrač mohou lehce protlačit otvorem a pokračovat dále směrem nahoru.

Studie dokazují, že většina těchto příznaků nastává poté, co sníme větší množství jídla, než bychom měli, tlak na svěrač se totiž v ten moment zvyšuje.

Alkohol

Pití alkoholu může významně zhoršit příznaky pálení žáhy a refluxu jícnu. Výzkumy dokazují, že tyto stavy se zhoršují zvýšením množství žaludeční kyseliny, uvolněním dolního jícnového svěrače a narušením schopnosti jícnu zbavit se kyseliny. Zmíněné studie naznačují, že alkohol může dokonce i způsobit reflux jícnu u lidí, kteří jím běžně netrpí.

Káva

Další studie dokazují, že káva dočasně zeslabuje jícnový svěrač a zvyšuje tak risk refluxu. Některé výzkumy demonstrují, že možným viníkem je kofein, který tento nápoj obsahuje.

Pokud si tuto pochoutku zkrátka nemůžete odepřít, zvolte její variantu bez kofeinu. Studie prokázaly, že káva bez kofeinu dokonce snižuje příznaky refluxu.

Žvýkačka

Jiné studie ukázaly, že žvýkání žvýkačky vám může pomoci snížit kyselost v jícnu. Nejúčinnější z nich jsou žvýkačky obsahující hydrogenuhličitan. Žvýkání totiž zvyšuje produkci slin, které poté pomáhají s očištěním jícnu od žaludečních kyselin, ale nepomohou vám vyléčit reflux jícnu jako takový.

Sodovky

Pomoci vám může i omezení sycených nápojů ve vašem jídelníčku. Studie demostrují, že jejich zvýšená konzumace je spojená se zhoršením refluxu jícnu. Důvodem je to, že nás tyto drinky nutí častěji říhat a to zapříčiňuje častější únik žaludečních kyselin do jícnu.

Nejezte před spaním

Lidé, kteří trpí pálením žáhy a refluxem, by neměli jíst nic až tři hodiny před tím, než jdou spát. Studie dokazují, že konzumování jídla před spaním vede ke zhoršení refluxu jícnu.

Zdroj: Healthline

