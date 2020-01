Přestaňte se zbytečně potit. Je to velký problém, se kterým pomohou bylinky i lékaři

Ať se nám to líbí nebo ne (tedy asi spíš ne), pocení patří k běžným projevům našeho těla. Prostřednictvím potu se tělo zbavuje škodlivých látek, ale také udržuje ideální teplotu. Možná nevíte, že pot funguje i jako UV filtr. Přesto všeho moc škodí - a to platí i v tomto případě. Co dělat, když se pocení vymkne kontrole?