Relaxační cviky: Udržujte se v duševní a fyzické pohodě i na dlouhých cestách

K uvolnění při dlouhé jízdě v autě slouží jednoduché cviky, které zvládnete bez toho, abyste museli opustit kabinu vozu nebo třeba kupé ve vlaku. Jste-li řidič, rozhodně neprovádějte žádný z cviků během jízdy! Využijte například chvilku v dopravní zácpě.

Zbavte se stresu

Na zbavení se stresu i na obnovení energie jsou ideální dechové techniky. Posaďte se rovně, zpevněte záda a protáhněte se za hlavou. Zhluboka se nadechněte do břicha, na chvíli zadržte dech a poté pomalu vydechněte. Snažte se vydechovat pomaleji, než se nadechujete, opakujte několikrát po sobě, uklidníte tak své tělo a rozpustíte napětí. V dalším kroku zkuste pro změnu pateří trochu rotovat. Seďte rovně. S nádechem se nakloňte doleva, opřete se pravou rukou o středový tunel a protáhněte se ještě víc. To stejné proveďte na druhou stranu, tentokrát se však levou rukou zapřete o panel dveří. Ztuhlým ramenům ulevíte protažením tak, že položíte prsty pravé ruky na pravé rameno a prsty levé ruky na levé rameno. Lokty nechte směřovat do stran. Držte ruce na ramenou a otočte lokty k sobě a zase co nejdál od sebe.

Protáhněte se

Při dlouhé jízdě v autě je vhodné udělat si přestávku, kterou můžete využít mimo jiné k procvičení těla. „K protažení těla a jako kompenzaci k dlouhodobému sezení, zejména pokud vás bolí po cestách bedra, doporučuji nízký výpad. Pozici můžete dělat jak na zemi, tak zapřít nohu o sedačku auta nebo třeba lavičku na odpočívadle. Rozkročíte se, otočíte trup k pravé noze, levá zadní noha jde na špičku. Krčíte přední koleno, dokud se ruce nedotknou země, koleno není před kotníkem, zadní noha zůstává propnutá. Pouštějte boky dolů, kam vám vaše možnosti dovolí zajít. Záda se pokuste srovnat a vytáhnout za hlavou. V pozici je dobré vydržet na několik nádechů a výdechů a opakovat na druhou nohu,“ popisuje cvik instruktorka jógy Pavla Křečanová a dodává, že pomoct můžou i předklony a záklony, které rozproudí předozadní energetické dráhy v těle, osvěží a dobijí energii. Zkusit můžete například pozici zvanou Uttanasana.

Zbavte se únavy i bolesti

Při provádění pozice Uttanasana si stoupněte vedle auta. S nádechem se důkladně protáhněte vzhůru za rukama a při výdechu se z narovnané pozice vestoje ohněte dopředu dolů. Je možné, že budete muset pokrčit kolena. Břicho opřete o stehna, ruce položte vedle nohou v jedné rovině dlaněmi na zem, nebo podle vašich možností. Protáhněte záda za hlavou do délky a pak vyvěste a uvolněte hlavu a trup. Zůstaňte v této pozici 4–8 hlubokých nádechů a výdechů. Poté opět prodlužte páteř a s rovnými zády se pomalu vraťte do výchozí polohy.

Odbourejte stres

Nejen k protažení, ale především odbourání stresu slouží pozice Garudasana, která vyžaduje vysokou míru koncetrace a soustředění, což je perfektní nástroj pro redukci stresu a také vás dobře připraví, pokud máte před sebou další cestu. Kromě toho pomáhá i s uvolněním napětí v ramenou a bocích, kde se hromadí nejvíc emočního napětí. „Roztáhněte paže jako křídla a s výdechem překřižte levou paži přes pravou. Pokrčte je, obtočte a spojte dlaně proti sobě. S výdechem pokrčte levou a překřižte pravou nohu přes levou tak, aby se pravý nárt dostal za levé lýtko. S nádechem roztáhněte žebra, protáhněte se, jako byste chtěli vzletět do výšin. S nádechem jděte do dřepu. Lokty zvedněte do úrovně ramen, záda zůstávají rovná! Vydržte v pozici 4–8 hlubokých nádechů a výdechů,“ popisuje provedení cviku Křečanová. Při dlouhých prázdninových štrekách je dobré udělat si takovou pauzu alespoň jednou za dvě hodiny. Udržíte pak mnohem lépe pozornost při jízdě a nebudete si kazit první část dovolené bolestmi zad.

KAM DÁL: Plíživá smrt: Jsou nemoci, které v nás bují několik let, aniž bychom o nich věděli