Respirátory jsou na jednou použití? Ne nutně, říkají odborníci

Na balení respirátoru obvykle najdeme informaci, že je na jedno použití, a to jen na pár hodin, obvykle maximálně na čtyři až osm. Jenže takový respirátor není levná věc, a kdybychom spotřebovali dva denně, tak za měsíc zaplatíme kolem 2 500 Kč. Čtyřčlennou rodinu by to stálo 10 000 korun!

Kapacity jako třeba Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc, vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů na Ústavu chemických procesů AV ČR, ale vědí, že virus na materiálu nevydrží věčně a že kvalitní respirátor lze požít opakovaně.

Na co dávat pozor při výběru respirátoru - země výroby: Češi mají jiný tvar hlavy, než Asiaté

- norma FFP2 a ne jen KN 95: Značka CE a 4místný kód

- respirátory jen s onačením KN 95 se dle ČOI nesmí v ČR prodávat!

- kvalita e-shopu: Spolehlivé bývají e-shopy s výrobce a lékárny, lékárny a maloobchodní řetězce.

- pozor naopak na specializované eshopy na respirátory, ty často vznikají a při problému zanikají.

Asijské hlavy jsou jiné než české. Tvar a velikost respirátoru je základ

V Česku není na kapénky (aerosoly) větší kapacita, než právě Ždímal. Jeho ústav na Akademii věd ČR testoval na 40 typů FFP2 respirátorů. Testy ukázaly, že filtrační materiál je v naprosté většině v pořádku, problém je však s tvary a velikostmi. Asijské výrobky na našich obličejích netěsní. Když se na zkušební hlavě testuje asijský respirátor, tak v 90% nedosáhne na bradu, když se nasadí nad kořen nosu a když se dle předpisu dá pod bradu, tak končí pod nosem. Vladimír Ždímal to potvrdil v pořadu Martina Veselovského v DVTV.

Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc.: „Správné nasazení respirátoru správné velikosti s porozuměním, jak se správně vytvarovat na nose, aby to skutečně těsnilo, tak tehdy by to poskytovalo nejvyšší ochranu.“

Špatně nasazený respirátor má účinnost jen 20%

„Když dáte respirátor na reálnou hlavu, tak účinnost klesá. My jsme v ústavu testovali asi 80 respirátorů (40 FFP3 a 40 FFP2) na zkušební hlavě a ty nejlepší FFP3 respirátory klesli z deklarovaných 99% na 80% a ty FFP 2 klesly z deklarovaných 95% na 20%“ říká Dr. Ždímal.

Vystačím si se sedmi respirátory. Virus týden nepřežije

„V předsíni jich mám pověšených sedm a v pondělí si beru pondělní a v úterý úterní a takhle je točím. Ono to vyschne, ten virus nevydrží tak dlouho, po tom týdnu nemá už schopnost nikoho nakazit. Navíc síly, které drží virus v respirátoru jsou asi 3krát větší, než když dýchám, takže není síla, která by přichycené viry mohla oddělit. Takže se ani nebojím se dotýkat povrchu respirátoru,“ přiznává jeden ze šéfů ústavu chemických procesů Akademie věd ČR Dr. Ždímal.

Dle americké CDC (Americké centrum pro řízení nemocnosti a prevenci) nebyla na celém světě nebyla prokázána nákaza koronavirem přes povrch.

Rouška nebo respirátor?

Vláda svým nařízením požaduje respirátor dle neevropské normy KN95. Problém je v počtu lidí, kteří ochranu nenosí. Kdyby aspoň 75 % lidí nosilo roušky (třeba i ty látkové), které zachytí kapénky, tak během 2-3 týdnů nepěkná čísla o počtech nakažených dramaticky snížíme. Látkové roušky totiž zachytí 99% kapének, které produkujeme, když jsme infekční.

Jenže pokud 50% lidí, kteří nosí roušky, si teď místo nich dají respirátory, nezmění se nic v případě, že 50% mít nebude ochranu mít nebude. A když nebudou respirátory sedět, tak to bude horší, než když nosili roušky, plyne z rozhovoru s Vladimírem Ždímalem.

Obrázek: Na respirátoru musí být označení FFP 2 (KN 95 nestačí!), CE (evropský certifikát) a čtyřmístné číslo (to patří konkrétní evropské zkušebně). A také EN (Evropská norma).

Na co si dát pozor?

A shánějte též informace o prodyšnosti. Dobrý prodejce vám je sdělí.

FFP 2 je kategorie evropské norma a KN95 je čínská norma pro téměř totéž. Jen je benevolentnější a něco neměří.

Evropané měří test práškem soli (NaCl), které napodobuje prašné prostředí a zároveň parafinovým olejem kvůli vlhkosti. Číňané zkoušku vlhkosti nedělají. Takže pozor na čínské roušky jen s označením KN 95.

Respirátorem nesmí projít částice větší než 300 nanometrů. Ony ale obvykle neprojdou ani velmi malé, protože ty kmitají a tak se přichytí na stěnách.

Pověstné hrůzostrašné kapénky

Koronavirus se z těla nemocného šíří v kapénkách. To jsou daleko větší částice, než propustí rouška či respirátor. Takže když máme masku dobře nasazenou, nemusíme se bát.

Na českou hlavu český respirátor a pozor na koronašmejdy!

Doporučujeme český výrobek, přece jen je konstruován na českou hlavu. Materiály jsou v českých respirátorech lepší nebo srovnatelné s čínskými. Ale víte, co kupujete, pokud víte, kde nakupovat.

Dávejte si pozor i na e-shop, kde roušku koupíte. Spolehlivé jsou online obchody výrobců, lékáren a maloobchodních řetězců. Problematické mohou být „speciálky“ na respirátory, známé jsou problémy například respirátorů TEX-TECH – více zde nebo e-shopů jako onlinerousky.cz, ochrannerousky.cz nebo prozdravotniky.cz.