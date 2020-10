Správné stříhání nehtů na nohou: Zbavte se jejich zarůstání jednou provždy

Pokud vás trápí zarůstání nehtů, téměř vždy se bude jednat o nehty na nohou a především pak o palec. Ten je totiž obklopen největšími bočními kožními valy, které jsou citlivé na špatné stříhání. Na palec je také v botě vyvíjen nevětší tlak. Není však nemožné, aby vám nezarůstaly i nehty na ostatních prstech. K zarůstání přispívá také nesprávná obuv, zanedbaná péče a genetické dispozice.

Pravidla stříhání nehtů na nohou

Možná se vám to bude zdát přehnané, ale i takové stříhní nehtů na nohách má svá přesná pravidla. Pokud tento postup budete dodržovat, máte velkou šanci, že vaše nehty zarůstat nebudou a vaše nohy budou vypadat jako ze škatulky.

Pravidelnost je důležitá

Nehty je třeba stříhat pravidelně, a to ideálně jednou za dva týdny. Pokud vám rostou pomalu, maximum je tři týdny. Nejlepší je předtím se vykoupat, nohy usušit a pustit se do práce. Nehty jsou po koupeli pěkně měkké a jde s nimi tak lépe manipulovat.

Vždy stříhejte nehty do roviny

Vezměte si nůžtičky nebo kleštičky a nehty ostříhejte do roviny. Nejspíš děláte také tu chybu, že je stříháte dokulata a ještě v okrajích vystříháváte, tím si ale koledujete právě o jejich zarůstání.

Svěřte se do rukou pedikéra

Poté, co je důkladně ostříháte, postaráte se o kůžičku okolo, nohy namažte promašťujícím krémem. Pokud si na to netroufáte, nebo už jsou ve stavu, že si s nimi nevíte rady, nebojte se svěřit do rukou zkušeného odborníka z oblasti pedikúry.

