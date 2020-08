Tajemství krásné pleti: Vyrobte si domácí květovou mlhu pro dokonalou hydrataci

Pleť je jako zrcadlo, které nemilosrdně odráží to, co se děje uvnitř. Pokud organismu chybí voda, projeví se jeho strádání i na pokožce, která začne ztrácet svou přirozenou pružnost i jas. Snažte se proto denně vypít alespoň 2 litry čisté neperlivé vody. Pokud vám nechutná, můžete do ní přidat šťávu z vymačkaného citronu nebo směs čerstvých bylinek. Při zvýšené fyzické aktivitě pamatujte na to, že tělo dokáže vypotit až 2 litry tekutin během pouhé hodiny, a proto tomu pitný režim přizpůsobte.

Správná péče

Při volbě pečujících produktů se poohlížejte po takových, které obsahují některou z hydratačních látek. Jednou z nejznámějších, a to zaslouženě, je kyselina hyaluronová. Tato v našem těle přirozeně se vyskytující látka na sebe dokáže vázat až neuvěřitelné množství vody, čímž přispívá k mladistvě pružné pleti. Tu obsahují nerůznější séra i krémy, které seženete v lékárnách. Dbejte v tomto případě na kvalitu a klidně se poraďte s odborníkem.

Vyrobte si květovou mlhu

Květové vody jsou dalším skvělým způsobem, jak hydratovat pokožku. Můžete je aplikovat jako osvěžující sprej, večer jimi po odlíčení dočistit pleť nebo je použít jako podklad pod olej (olej sám o sobě totiž nehydratuje, ale „jen“ pomáhá vláhu v kůži udržet. Proto ho vždy nanášejte na vlhkou pokožku). Květovou vodu si dokážete vyrobit i doma, stačí vám k tomu pár hrstí chemicky nestříkaných okvětních plátků růže, nerezový hrnec s vypouklou pokličkou, keramická miska a led v sáčcích. A jak na to?

Na dno hrnce umístěte keramickou mističku, její okolí zasypte okvětními růžovými plátky a zalijte je vodou (přibližně do poloviny keramické misky). Hrnec dejte na plotýnku, překryjte ho obrácenou pokličkou, na kterou položte led v sáčku (během destilace ho průběžně měňte dle potřeby), a pomalu vařte na nejmenší plamen. Pára se díky ledem ochlazené pokličce začne ihned srážet a bude odkapávat do keramické misky. Během hodinky až dvou máte hotovo. Pak už jen voňavou květovou vodu přelijte do připraveného flakonku. Skladujte v lednici po dobu 10 – 14 dnů.

Speciální chytré masky

Pokud chcete nějakého rychlého pomocníka, který bude vaši pleť doslova hýčkat, pak jí dopřejte intenzivní péči v podobě chytré masky H2Overdose, která je kompatibilní s přístrojem Foreo Ufo 2 a Ufo mini 2. Hlavními ingrediencemi této masky z jemného mikrovlákna je kyselina hyaluronová, která pleti poskytuje optimální hydrataci a ceramid 3, jenž vlhkost v kůži pomáhá udržet.

Dostatečný spánek

Nic však není tak účinné na mladistvou a zdravou pleť jako kvalitní spánek. I vaše pokožka si musí odpočinout a zregenerovat se. Zamyslete se, kdy jste se naposledy vyspali doporučovaných osm hodin? Dopřejte si to, vaše tělo i pleť i mysl si to zaslouží. Dostatek spánku se vám prostě vyplatí na všech frontách.

