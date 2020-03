Tvůrci hoaxů vydělávají i na pandemii koronaviru a lidé jim v tom sami pomáhají

Sdílejte, než to smažou! Tak většinou začínají maily nebo zprávy na facebooku či jiné ze sociálních sítí, které se ale téměř vždy nakonec ukáží jako nepravdivé a jejichž cílem je těžit ze strachu lidí, z obavy z nemocí nebo jiné krize. Stejně jako nyní, kdy podnikavci parazitují na pandemii koronaviru. Jaké zprávy také mohou kolovat mezi lidmi? Často je to k neuvěření!

Také se vám na facebooku nebo i v mailové schránce objevují “zaručeně pravdivé” informace, které se ale z médií nedozvíte? Tak třeba povedený je obrázek vlaku, doslova obsypaného migranty, který měl stát v Chebu. Ale vláda to dobře tajila, nikdo jiný než právě šiřitel této “pravdy” to lidem nesdělil. A to ani v době chytrých technologií, kdy má většina z nás fotoaparát v telefonu a může hned všechno sdílet s ostatními. Není to divné? Zdálo by se, že tomu nemůže nikdo věřit, ale opak je pravdou. Hoaxy, tedy podobné nepravdivé, zavádějící a hlavně paniku vyvolávající zprávy, letí internetem téměř rychlostí světla.

Koronavirus jako zlatý důl

A stejně jako na migrantské vlně snaží se tak nyní tvůrci hoaxů parazitovat také na pandemii koronaviru. Je to nemorální? Jistě. Je to správné? Jistě že ne. Čtou to lidé? Ale jistě že čtou - a dokonce tomu často věří a navíc sdílejí dál, aniž by si uvědomili, jak vážné důsledky může mít jejich nezodpovědnost a slepá důvěřivost v informace získané “pod rukou” a z nezávislých, tedy jistě objektivnějších zdrojů. Než něčemu uvěříme, zkusme se zamyslet.

Tak trochu tajemství

Pod rouškou tajemství, spravedlivého hněvu a obav z odstranění “pravdy” z internetu přicházejí zprávy typu „Sdílejte, než to smažou“ snad každý den. Nyní ale mají tvůrci hoaxů novou možnost, jak využít svůj potenciál, a té se také velmi rychle chytili. Koronavirus je pro ně zlatým dolem.

Likvidace lidstva?

A tak se můžeme dozvědět, že pandemii způsobili, respektive objednali sami politici pro finanční zisk (je jedno, že vlády jednotlivých zemí vydávají neskutečné částky na opatření proti šíření této choroby), nebo že farmaceutické firmy již dávno mají lék, ale s vidinou většího zisku po rozšíření choroby jej nechávají ve skladech, případně raději nevyrábí. Co mohou mít tvůrci takto nesmyslných zpráv ze svého jednání? Je to jednoduché - finanční zisk.

Globalizace není jen výhodná

Hoaxy jsou celosvětový fenomén - jak také jinak, v době, kdy se informace z jednoho konce světa na druhý dostane doslova okamžitě. A tak víme, že například v Austrálii se objevily seznamy potravin, které jsou kontaminované novým virem. Mělo jít například o rýži nebo některé sušenky, jak informuje agentura AFP.

Šílené podmínky ve Wuhanu

I když není pochyb, že by se pracovníci našich hygienických stanic na čínských trzích asi neměli příliš rozhlížet, snímky, které kolovaly po internetu těsně po oznámení výskytu nemoci, také ale nebyly pravdivé. Podle zmiňované agentury se jednalo o snímky starší, které navíc nepocházely z místa prvního výskytu koronaviru, ale z Filipín. Nicméně šílené podmínky, netopýři a všudypřítomná špína podporují teorie hrůzy.

Léčba je jednoduchá, jen to lékaři neříkají…

Jeden z nejlepších čínských lékařů, zabývající se respiračními chorobami, v hoaxu uváděný jako Zhong Nanshan, měl prý konstatovat, že virus poměrně spolehlivě likviduje fyziologický roztok, tedy v podstatě slaná voda. Jen vteřina zamyšlení by měla každému zabránit ve sdílení takového nesmyslu. Kdyby to bylo tak jednoduché, jistě by lékaři nenechali lidi trpět a prostě by jim dali vypít tak jednoduchý roztok. Ale někteří zkrátka mají rádi jednoduchá řešení a konspirační teorie.

Lidé se hroutí

Pravdivý podle prohlášení lidí, kteří se fenoménem hoaxů zabývají, není ani případ, kdy se na videu zhroutil muž, nakažený údajně koronavirem. Jak uvádí zmiňovaná agentura, šlo podle prohlášení srílanské vlády o člověka, který trpí zdravotními problémy zcela nesouvisejícími s novou chorobou.

Desítky mrtvých na náměstí

Tvůrcům hoaxů se hodí opravdu všechno. Dokonce neváhají děsit lidi snímkem, na němž na náměstí leží několik desítek lidí - podle popisku samozřejmě zemřeli na koronavirus. Ve skutečnosti se jednalo o vzpomínkový akt na oběti koncentračních táborů, který se uskutečnil v roce 2014 ve Frankfurtu.

…a mnoho dalších

Takto bychom bohužel mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Smutné je, že nepravdivé a paniku vyvolávající zprávy pomáhají šířit sami uživatelé sociálních sítí, a to buď z určité lenosti zamyslet se nad podávanou informací nebo ve víře, že se nás všechny vlády (tedy téměř všechny) v podstatě snaží vyhladit. Zamysleme se vždycky alespoň chvíli nad reálností zprávy, kterou budeme přeposílat. Pravděpodobně jejím dalším šířením jen přispějeme k panice a zbytečnému strachu ostatních lidí.

Nešiřme hoaxy, je to nebezpečné.