Zatočte s artritidou jednou provždy: Tyto nápoje pomáhají od bolesti kloubů

Osteoartróza je nejběžnějším typem artritidy. Toto onemocnění je způsobeno postupným opotřebováním hladké chrupavky lemující klouby. Existují však však i další druhy této nemoci, včetně revmatoidní artritidy, dny a psoriatické artritidy. Bolestem kloubů a dalším komplikacím ale můžete předejít pouhým provedením několika změn ve vaší stravě.

Káva

U některých pacientů se potvrdilo, že káva pomáhá s ochranou organismu před příznaky dny. Tento oblíbený nápoj obsahuje antioxidační polyfenoly, které nám pomáhají zbavit se volných radikálů v těle.

Mluvčí americké nadace pro artritidou postižené pacienty Arthritis Foundation uvedla: „Obecně platí, že nejlepším pravidlem je pít kávu s mírou - ne více než jeden nebo dva šálky kávy denně. Dávejte si pozor také na kávu a espresso, které jsou plné smetany a různých sirupů, kvůli kterým poté v kávě přijímáme velké množství kalorií a cukru.“

Ovocný džus

O některých ovocných šťávách je známo, že snižují risk artritidy. Pomerančové, rajčatové, ananasové a mrkvové šťávy v sobě mají vysoký obsah vitamínu C, který neutralizuje volné radikály v těle.

Před osteoartrózou vás může ochránit zejména šťáva z třešní. Opět tu ale platí pravidlo - všeho s mírou. Není třeba to s ovocnými šťávami přehánět, mohlo by to napáchat více škody než užitku. Některé z nich totiž mají velmi vysoký obsah cukru.

Voda

„Pokud existuje nějaký magický elixír zdraví, pak je to obyčejná voda,“ uvedla mluvčí nadace pro artritidu a dodala: „Hydratace je nezbytná pro vyplavování škodlivých toxinů z těla, což může pomoci v boji proti zánětu. Dostatečný příjem vody vám také pomůže předejít vysychání kloubního maziva a zabrání tak záchvatům dny.“

Prevence

Změny stravy jsou sice ideálním způsobem, jak bolesti kloubů předejít, ale neměli byste zapomínat ani na další způsoby prevence artritidy.

Dbejte na to, abyste měli dostatek pohybu, a snažte se udržovat si zdravou váhu. Dále vám se zmírněním příznaků artritidy mohou pomoci např. léky proti bolesti nebo fyzioterapie.

Pokud se vaše bolest kloubů náhle zhoršila nebo se obáváte, že byste mohli mít artritidu, doporučujeme poradit se o tom se svým lékařem.

Zdroj: Express

