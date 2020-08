Zuby v letní formě: Podpořte zdraví dutiny ústní a nebojte se usmát

Neperlivá voda je základ

Pití čisté neperlivé vody je tím nejjednodušším a zároveň nejlepším způsobem, jak zůstat během dne správně hydratovaný. To ale není vše, co „obyčejná“ voda z kohoutku dokáže. Pokud vypijete jednu až dvě sklenice vody před jídlem, můžete tím snížit svůj apetit. Voda s citrónem dokonce umí podpořit buněčné procesy, a tím pádem i mírně zlepšit spalování tuků. Podle terapeutky ajurvédy Mgr. Blanky Novotné bychom si vodu měli ideálně uvařit. „Snažte se pít teplou vodu, a to i v parném létě. Vařená voda má terapeuticko-léčivé účinky. V ajurvédě se nazývá ushnodaka. Další metodou je po uvaření přidat do vody ještě koření či čerstvé bylinky. Naopak chlazené nápoje ohrožují naši rovnováhu,“ tvrdí Blanka Novotná. Z hlediska zubů je pití čisté vody taky nejvhodnější. Voda, na rozdíl od řady jiných nápojů, zuby nenarušuje ani nezabarvuje a pomáhá vyrovnat pH v ústech.

Slazené nápoje nahraďte čajem

U pitného režimu ještě chvíli zůstaneme, protože kromě vody se v létě vyplatí pít čaje. Zaženou žízeň mnohem lépe než chlazené sladké nápoje. „Z pohledu ajurvédy doporučuji do pitného režimu zařadit různé druhy čajů, vhodné jsou zejména bylinné čaje. Co se týká zeleného čaje, doporučuji jej pít pouze jedenkrát denně. Sice má antioxidační účinky, ale obsahuje kofein,“ radí Blanka Novotná. V omezeném množství doporučuje pití zeleného a dokonce i černého čaje také Ing. Zuzana Heiník Bělová ze společnosti BELdental specializující se na péči o zuby a ústa. „Pravidelné pití čajů sice může lehce obarvit sklovinu, ale zároveň je jejich složení k zubům příznivé. Například obsahují sloučeniny polyfenoly, které pomáhají v ústech zpomalovat růst bakterií, obnovují přirozenou obranyschopnost úst a mají antioxidační efekt,“ tvrdí specialistka.

Spoléhejte na zázračný zázvor

Zázvor je jednou z nejcennějších přírodních léčivých látek a může se chlubit mimořádně širokým spektrem blahodárných účinků na lidský organismus. Zázvor má zahřívací schopnost, proto nachází využití zejména v zimních měsících, přesto si jej dovolím doporučit i v létě. Zázvor pozitivně ovlivňuje zažívání, což se může hodit v případě, že se chystáte na dovolenou all inclusive, kde hrozí přejídání se. Pomáhá i při nevolnostech a zvracení – například při jízdě v autě, ale i během těhotenství. Jeho blahodárné účinky jsou známé i v souvislosti s ústní dutinou. Hlavní účinná látka zázvoru je gingerol. Ten pozitivně působí na ústní dutinu a potlačuje bakterie způsobující zánět dásní, má imunostimulační účinky a urychluje hojící procesy.

Listová a syrová zelenina je prospěšná pro zuby

Většina z nás nemá během léta chuť na těžké pokrmy, což hraje do karet naší postavě i zdravému chrupu. Listová zelenina je plná vitamínů a minerálních látek, přičemž má nízký obsah kalorií. Zároveň je to potravina, která je prospěšná pro naše zuby. „Například kapusta a špenát jsou bohaté na vápník. Obsah kyseliny listové a vitamínu B je pro změnu vhodný pro léčbu onemocnění dásní,“ říká MDDr. Tomáš Machač. Zelenou má i syrová zelenina, která pomáhá v boji s plakem, který se na chrupu usazuje. Při konzumaci se mechanicky stírá plak ze zubů. A protože je tato zelenina tvrdá (například mrkev) a člověk ji musí déle a důkladněji kousat, zvyšuje se produkce slin, což napomáhá nastolení zdravého prostředí v ústech. Podobný účinek má i žvýkačka. Dejte však přednost té bez přidaného cukru.

Sezamový olej je přírodním antidepresivem

Sezamový olej je skvělým pomocníkem při přípravě letních salátů. Dodá jim nejen skvělou chuť, ale má i řadu zdraví prospěšných vlastností. Podporuje krvetvorbu, má příznivé účinky na sliznici trávicího ústrojí, povzbuzuje paměť a dokonce je i přírodním antidepresivem. „V ajurvédské medicíně se sezamový olej dokonce kloktá. Jde o metodu zvanou oil pulling a podle průzkumů tato metoda pomáhá v boji proti zánětu dásní způsobeným zubním kazem,“ prozradila na závěr terapeutka Blanka Novotná.

KAM DÁL: Trápí vás časté záněty močových cest? Možná za to může vysoká hladina cukru v krvi