Meghan Markleová radí, jak na lepší život. Kdo se však odváží žít podle vévodkyně ze Sussexu?

Předtím, než se provdala do britské královské rodiny, byla Meghan Markleová herečkou. Účinkovala například v úspěšném seriálu Suits (Kravaťáci) a měla svůj vlastní lifestylový blog The Tig. A Meghan byla vždy nadšenkyní do zdravého stravování, fitness a duševního zdraví. Sdílíme s vámi 10 tipů, kterým se od ní můžete přiučit.

1. Nebojte se stárnutí

Přístup Meghan Markleová ke stárnutí se s jejím přibývájícím věkem drasticky změnil. Nestará se už jen o to, jak vypadá a aby známky stárnutí nebyly znát na jejím zevnějšku. Nejdůležitější je pro Meghan starat se o sebe zevnitř. Zdravé jídlo, dostatek spánku a vody je základ. „Nestarám se o sebe jen z estetických důvodů, to, jak se cítím, záleží na spoustě dalších věcí. Na tom, co jím, jestli dostatečně odpočívám, jestli jsem vypila dost vody,“ řekla magazínu Best Health.

2. Pohyb je prioritou

Meghan si vždy udělá čas alespoň na trochu pohybu. Každá minuta se počítá! Pravidelně navštěvuje posilovnu a pokud zrovna nemá čas na dlouhý trénink, jde si alespoň na chvilku zaběhat se svým psem.

3. Berte péči o pleť vážně

Vévodkyně bere péči o pleť velmi vážně. V minulosti odhalila, že miluje například dělat si peeling pleti. Peelingem se jemně odstraní stará vrstva pleti a odumřelé buňky a na povrch se dostane nová zářivá pleť. S péčí o pleť to chce trpělivost, ze dne na den žádný rozdíl neuvidíte, ale za několik let vám vaše pleť poděkuje.

4. Vařte s radostí

Sama Meghan se naučila vařit už v útlém dětství a vaření měla vždy spojené s příjemnými chvilkami s rodinou. Pokud máte vaření spojené spíše s únavou a prskajícím olejem, zkuste něco nového nebo si uvařte své oblíbené jídlo z dětství. Nebojte se dobu strávenou v kuchyni si čas od času pořádně užít.

5. Uvědomte si, že internet není realita

Na sociálních sítích vidíme spoustu krásek, které vypadají na polovinu svého věku a jsou hubené jako proutek. Samozřejmě naší logickou reakcí je hned vyběhnout k zrcadlu a celé se zkritizovat. Dnes už ale, jak vévodkyně správně podotýká, opravdu nevíme, co je realita a co ne. Není tedy nejlepší nápad se s podobnými fotkami jakýmkoliv způsobem porovnávat, to je recept na katastrofu.

6. Zaměřte se na svůj postoj

Meghan se na postoj soustředila celý svůj život, ať už kvůli televizním rolím, nebo jako součást královské rodiny. Od svého trenéra postoje prý dostala spoustu výtek a cviků k procvičování. Ani postoj vévodkyně ze Sussexu tak nebyl bez chyby.

7. Zůstaňte si s mámou blízké, ať se děje, co se děje

Vévodkyně Meghan má se svou maminkou opravdu záviděníhodný vztah. Tráví spolu hodně času a sdílejí různé vášně, například nadšení pro fyzickou aktivitu, konkrétně jógu.

8. Udělejte si čas na protažení

Dvougenerační láska k józe v rodině vévodkyně byla potvrzena samotnou Meghan i její maminkou. Ze začátku se Meghan do jógy prý moc nechtělo, ale její máma, která je instruktorkou jógy, ji přesvědčila. Nyní na pořádné protažení celého těla nedá dopustit.

9. Vypijte svůj denní příjem zeleniny

Každý víme, jak je důležité mít vyváženou stravu s velkou denní porcí zeleniny. Někdy na ni ale prostě nemáme chuť. Meghan prozradila, že mnohem raději než expresso si dává zelené smoothie. Můžete rozmixovat například jablko, špenát, mrkev a zázvor a svůj příjem zeleniny máte v jedné skleniče. Dobrou chuť!

10. Pracujte na svém sebevědomí

Vévodkyně se kolem dvacátého roku života každou chvíli hodnotila, vážila, měřila a neustále byla s něčím nespokojená. Dnes z ní ale sebevědomí přímo září. Zkrátka to není hned, chce to čas, ale výsledek stojí za to.

Zdroj: Elle

