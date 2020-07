Bezpečnostní dveře a kvalitní kování dotváří celkový design budovy

Dveře představují vstupní bránu do domova i soukromí. Pokud chcete, aby vás spolehlivě ochránily před vynalézavými zloději, mělo by se jednat o bezpečnostní variantu. Samozřejmě záleží na tom, jestli potřebujete provedení do bytu, nebo rodinného domu, případně sklepa. V následujících řádcích se proto zaměříme na jednotlivé alternativy a vysvětlíme vám rozdíly mezi nimi.

Neváhejte a investujte do moderních řešení, určitě se vám to vyplatí

Dveře představují vstupní bránu do domova i soukromí. Pokud chcete, aby vás spolehlivě ochránily před vynalézavými zloději, mělo by se jednat o bezpečnostní variantu. Samozřejmě záleží na tom, jestli potřebujete provedení do bytu, nebo rodinného domu, případně sklepa. V následujících řádcích se proto zaměříme na jednotlivé alternativy a vysvětlíme vám rozdíly mezi nimi.

Spousta lidí se domnívá, že stačí na obyčejné papundeklové dveře pořídit bezpečnostní dveřní kování, lepší cylindrické vložky a další vychytávky. Přitom opak je pravdou. Rám takových dveří je poměrně chatrný a instalací těchto na první pohled vylepšení se ještě více zeslabuje. Zvažte spíše namísto domácího upgradu řešení v podobě bezpečnostních dveří alespoň 3. bezpečnostní třídy.

Co všechno by měly dveře splňovat?

Existují kované a dřevěné bezpečnostní dveře. Přestože je pocitově kov pevnější a odolnější, i masiv dokáže perfektně ochránit. Stejně tak byste neměli opomenout ani bezpečnostní zárubeň. Disponuje zesílenou zámkovou částí, takže nezvaný host ji nepromáčkne a neroztáhne. Jestliže se obrátíte na certifikovaného prodejce, nabídne vám danou zárubeň automaticky.

Dále jsou žádoucí zámkové vložky odolné vůči vyvrtání a dalším zásahům, bezpečnostní klíče s chráněným profilem, a ještě protihluková i protipožární ochrana.

Dívejte se vždy u dveří, kolik aktivních a pasivních bezpečnostních bodů mají. Co se ceny týče, ta je různorodá, neboť záleží na tom, jaké máte požadavky, v jakém designu si dveře přejete, a proto je dobré si vyžádat u prodejce vždy předběžnou cenovou nabídku, která je nezávislá.

Současný trh je rozmanitý

Stačí se podívat na nabídku dnešního trhu a narazíte nejen na spoustu prodejců, ale také na pestrou škálu modelů. Pozitivní recenze mají především dveře značky Next, které jsou k dostání v bezpečnostních třídách 3 a také 4. Vybrat si můžete z široké palety dekorů a finálních povrchů – od odolného laminátu před lakované provedení až po dýhované či frézované povrchy. Designem si vás podmaní i bezpečnostní dveře obložené masivními kazetami. Jestliže nemáte specifické požadavky na vzhled, vystačí vám obyčejné pozinkované dveře.

Když nestačí obyčejná klika, nabízí se ještě madlo na dveře. Dávejte si pozor na výrobní materiál, ideální je kvalitní nerez.

Instalaci provádí certifikovaný pracovník

Bezpečnostní dveře vám přijde nainstalovat proškolený certifikovaný pracovník. Pokud byste se do montáže pustili sami, nemusela by vám být uznána záruka, neboť dveře byste mohli poškodit neodbornou instalací.

Next je český výrobce, jenž má všechny své produkty vystaveny i v kamenné prodejně, případně si je můžete prohlédnout na internetu. Kromě jiného vám poskytne odborné poradenství, případnou montáž zakoupených dveří.

Nezapomeňte na interiér

Stejně tak byste neměli zapomínat na interiér a jeho renovaci. I interiérové dveře si zaslouží pozornost. Jestliže bojujete s nedostatkem prostoru, zalíbí se vám stavební pouzdra a k nim posuvné dveře, jež se v současné době stávají nenahraditelnou součástí mnoha interiérů. Šetří místo v pokojích, vypadají elegantně a jsou praktická.

U stavebních pouzder se rozlišuje, jestli chcete jedno křídlo, nebo dvě křídla. Samozřejmě záleží na tom, do jak velkého otvoru dveře potřebujete. Stavební pouzdra se většinou navrhují do nového projektu, ale nainstalovat se dají bez problémů i do starších domů či bytů. Vydrží vám po desetiletí.

Tak neváhejte a investujte do moderních řešení, určitě se vám to vyplatí. Nejenže budete spokojeni po estetické stránce, ale i po té bezpečnostní, a to je důležité.