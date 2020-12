Boží hod vánoční je dnem, kdy je zakázáno skoro všechno. Jak bychom ho měli prožít?

Právě 25. prosinec je dnem, kdy se slaví narození Ježíše Krista. A v mnoha křesťanských zemích světa je také právě tento den tím hlavním. U nás je to již tradičně předcházející Štědrý den se stromečkem, dárky, bramborovým salátem a kaprem - tedy hlavně pro ateističtěji zaměřenou část obyvatel Česka.

Klid, hlavně klid

Boží hod vánoční vždy byl a měl by být i dnes dnem klidu. Pokud možno žádná velká práce, na stole by se pak mělo objevit dobré jídlo (dříve byl právě “božíhodový” oběd vrcholem vánočních kulinářských kouzel) a také jistě zbyde dost času na návštěvu té části rodiny, se kterou jsme netrávili Štědrý den, případně na předání dárků, které zbyly pod stromečkem.

Pastýře už nepotkáme

Ze starých tradic se toho do dneška pro tento svátek mnoho nezachovalo. V minulosti se například právě 25. prosince po vsích a městech pohybovali lidé přestrojení za pastýře, kteří zvěstovali příchod Ježíše Krista. Ty už dnes v ulicích neuvidíme. Můžeme se ale dojít podívat do některého z kostelů, kde pravděpodobně najdeme vystavené jesličky.

Žádná práce, jen odpočinek

Stejně jako už dnes nepotkáme pastýře, nedodržujeme ale většinou ani další staré zvyky. Jednu tradici ale jistě rádi každý rok oživujeme - a to je zákaz vykonávání téměř jakýchkoliv prací v tento den. Jistě že je potřeba uvařit a postarat se o rodinu, ale úklid, dokonce i stlaní nebo dokonce praní či žehlení, to všechno jsou činnosti, které rozhodně jeden den počkají. Dříve lidé dokonce ani na Boží hod nechodili na návštěvy a užívali si klidu svého domova. Co by nám tedy mělo bránit v tom, abychom jeden den v roce plánovaně prolenošili jen tak pro pocit z té slavnostní atmosféry, která ještě po Štědrém dnu doznívá i v ateistických rodinách. A pravděpodobně i tady budou znít koledy, přinášející slavnou zprávu o narození Vykupitele.

Kdy začínají Vánoce?

Pro věřící naopak právě 25. prosince Vánoce začínají. Vždyť jde o den, kdy se narodil Ježíš Kristus, tedy začátek toho skutečně radostného období. Papež v tento den promlouvá tradičně k věřícím jak přímo k těm, kteří se sejdou ve Vatikánu, tak dnes i k lidem u televize, u rádia nebo u počítačů. Známé Urbi et Orbi (Městu a světu) si často nenechají ujít ani ti, pro něž je to jediný podobný zážitek v celém roce.

Konečně je hotovo

Ať už pojmeme Boží hod vánoční jakkoliv, určitě je to příležitost ke zklidnění po několikatýdenním maratonu pečení, shánění a balení dárků, úklidu, vaření a smažení, po napětí, jestli se Štědrý den podaří tak, jak bychom si představovali. A pokud se budete chtít zahloubat do historie, můžete se poohlédnou po známkách, které našim předkům mohly mnohé prozradit. Například když prší, můžeme v příštím létě čekat spíše sucho a horší úrodu. Pokud ale napadne alespoň trochu sněhu, úroda by měla být naopak hojná. Také můžete začít sledovat počasí v následujících 12 dnech. Každý z nich totiž bude symbolizovat počasí v následujících měsících přicházejícího roku.

