Češi prosází neuvěřitelných 250 miliard ročně. Za výhry letos zaplatí vyšší daně

Na začátku každého roku se snažíme pochopit a přijmout nové zákony, které začínají platit, abychom se vyvarovali jejich porušení a případnému postihu. V roce 2020 se taková změna týká také zdanění výher hazardních her.

Vyšší daň z výhry

Vládní daňový balíček, který byl ještě před koncem minulého roku schválen, obsahuje mimo dlaších položek také zvýšení zdanění loterií z dřívějších 23 na 35 procent. V případě ostatních hazardních her ale zákonodárci s procenty zdanění nehýbali, ačkoliv původní návrh hovořil o zvyšování sazby o dvě procenta (z 23 na 25 %) například u kurzových sázek nebo tombol a o plných sedm procent u her typu bingo nebo tak zvaných živých her.

Proč to všechno?

Vyšší zdanění hazardních her jednak samozřejmě přinese vyšší částky do státní pokladny, ale dalším významem tohoto kroku je podle prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové také snížení zájmu hráčů o hazardní hry.

Proto zmiňovaný schválený daňový balíček obsahuje mimo jiné také zdanění příjmů z hazardních her, které převýší jeden milion korun. Mělo by přitom jít o čistý zisk, tedy rozdíl mezi vloženými a získanými prostředky. Taková výhra bude napříště zdaněna patnácti procenty.

Bude to fungovat?

Otázkou i přes schválení uvedeného daňového balíčku, jehož součástí je i vyšší zdanění hazardu, zůstává, jestli tato nová pravidla splní svůj účel a zájem o hazardní hry poklesne. Podle průzkumů je v současné době v republice přes 160 tisíc lidí, kteří mají problémy s hazardem (z toho je dokonce přibližně 13 tisíc mladších 18 let) a kolem šedesáti tisíc lidí se řadí mezi tak zvané patologické hráče.

Ačkoliv se jedná o opravdu velké číslo, odporníci hovoří o mírném poklesu oproti minulým rokům. Mezi lidmi, závislými na hazardních hrách, je přibližně dvacet procent žen. Jen v roce 2018 Češi do této zábavy investovali téměř 250 miliard!