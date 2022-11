Češi zbrojí na Vánoce: Jaké letos asi budou?

1. Vánoce budou nejspíš zase na blátě

Na sněhu byly za posledních 20 let Vánoce jen jednou – v roce 2010 (a předtím v roce 2001). Šance na ladovskou štědrovečerní atmosféru tedy není moc růžová ani letos. Dlouhodobý vývoj průměrných teplot sněhové nadílce zkrátka do karet nehraje. Na druhou stranu letos nejsou ničím výjimečným divoké výkyvy počasí. Tak doufejme, že se počasí „zblázní“ ve správnou dobu.

2. Obchodní centra se obléknou do vánočního už v půlce listopadu

První adventní neděle připadá letos na 27. listopadu, obchodní centra na žádný advent ale čekat nebudou. Stromečky, sněhuláci a Santa Clausové nastoupí na scénu nejpozději v půlce listopadu. A s nimi samozřejmě i vlezlé vánoční koledy, které s blížícím se Štědrým dnem budeme regulérně nenávidět. Města s pouliční výzdobou se přidají na přelomu listopadu a prosince.

3. Internetové obchody budou mít žně

Bez ohledu na rostoucí ceny se e-shopy o zákazníky nemusejí bát. Naopak, jejich tržby nejspíš opět překonají rekordy. Po loňském mírném poklesu, kdy se část zákazníků s koncem pandemie natěšeně vrátila do kamenných obchodů, letos podle expertů zvítězí pohodlí. Tedy online nakupování z domova nebo během pracovní přestávky.

4. Dárky necháme na poslední chvíli, už zase

„Tentokrát budu vánoční dárky vybírat v předstihu, hahaha.“ Říkáme si to každý rok, ale jsme prostě nepoučitelní. Data doručovacích služeb z posledních let prozrazují, že opravdové nákupní šílenství začne až kolem 25. listopadu, když startuje slevová akce Black Friday. Obdržené vouchery a hotovost v obálkách nalezenou pod stromečkem pak roztočíme v povánočních výprodejích.

Foto: Depositphotos Letošní výdaje za Vánoce budou nejspíš vyšší než v předchozích letech. A to kvůli vysoké inflaci.

5. Vánoční pohodička se prodraží

Loni Češi podle průzkumu České bankovní asociace plánovali za Vánoce utratit necelých 13 000 Kč. Z toho 8 000 korun za dárky, 3 400 Kč za jídlo, 1 200 Kč za výzdobu, zbytek za drobnosti. Letošní průzkumy ještě nevyšly, už teď je ale jasné, že pokud na sobě nechceme šetřit, musíme sáhnout hlouběji do kapsy. Kvůli inflaci, která k letošnímu září činila 18 % a kvůli které je dražší úplně všechno.

6. Na stole nebude chybět ryba, ale ne nutně kapr

Ryby to u nás vnitrozemských Čechů mají těžké. Spotřebujeme jich totiž jen necelých 6 kilogramů na osobu ročně, přičemž odborníci na výživu doporučují až trojnásobek! V posledních letech naštěstí spotřeba ryb v Česku stoupá a projevuje se to i na vánoční tabuli. A to nejen v množství, ale i v pestrosti. Tradice, netradice, kapra mnohde na Štědrý večer nahrazují losos, candát nebo halibut.

7. S vánočními půjčkami budeme opatrní, naštěstí

Podle České bankovní asociace si na 95 % Čechů myslí, že půjčit si na vánoční dárky není dobrý nápad. A snad takový trend vydrží i letos, zdražování navzdory. Zkrátka když jde o dluhy, opatrnost je na místě. Podle finančních expertů ovšem existují i výjimky. Své opodstatnění má například půjčka na počítač do školy nebo na jazykový kurz. Tedy dárky, které jsou zároveň investicí, v tomto případě do vzdělání. Přesto i takovou formu půjčky na „investiční“ vánoční dárek dobře zvažte. Protože splácet ho budete muset tak jako tak – bez ohledu na to, jestli je to jazykový kurz nebo nejnovější výstřelek v oblasti elektroniky.