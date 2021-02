Dámské kozačky a kotníkové boty podle stylu, postavy i příležitosti

Vybrat vhodnou obuv na zimu je mnohdy složitější než vybrat oblečení. S našimi tipy to ale hravě zvládnete i online. Poradíme vám, co nosit do města i na výlety nebo jak díky botám opticky prodloužit postavu. A samozřejmě jsme pro vás připravili také výčet aktuálních módních trendů.