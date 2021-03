Deset sladkostí, které miluje celý svět. Odkud pocházejí a proč jsou tak moc dobré?

Sladkostí je po světě skutečně mnoho druhů a každý z nás upřednostňuje bezesporu něco jiného. I tak ale existují "dobroty", které se něčím od těch ostatních trochu liší nebo zkrátka něčím vybočují - ať již tradicí, složením, širokou oblíbeností nebo originalitou či jedinečností. Které to jsou?

USA - Snickers

Snickers je možná už i legendární čokoládová tyčinka s karamelem, arašídy a bílým nugátem vyráběná firmou Mars Incorporated. Ve Spojených státech amerických se poprvé objevila už ve 40. letech 20. století, do Velké Británie dorazila až zhruba o 50 let později. Do Česka pak v polovině 90. let. Tyčinky Snickers se ročně prodají za zhruba dvě miliardy dolarů.

Itálie - Kinder vajíčko

Všechny čokoládové cukrovinky Kinder mají svůj původ v Itálii. Vše začalo už v roce 1898, kdy zakladatel firmy Pietro Ferrero přemýšlel nad celou řadou netradičních cukrovinek. Jednou z nich bylo dnes už všem dobře známé Kinder vajíčko. A to slaví úspěch zejména u malých dětí dodnes.

Sběratelství hraček z Kinder vajíček se stalo velice populární. Na online aukčních serverech cena za vzácnou hračku může překročit i 1 000 eur.

Edice s hrochy, tučňáky, dinosaury či lvy přeci jen zná skutečně každý. A lahodnou a tence nakrájenou čokoládu Kinder ve vajíčku určitě taky.

Česká republika - Lázeňské oplatky

Co bychom to byli za Čechy, kdybychom do žebříčku nedali nějakou typickou českou potravinu. Ke světově známým českým dobrotám zcela po zásluze patří i lázeňské oplatky z kolonády v Mariánských Lázních.

Podle legendy z 18. století stál za vznikem pochoutky kuchař z kláštera v Teplé. Měl za úkol připravit pro hosty nějaké netradiční sladké pohoštění. Dlouho si lámal hlavu nad tím, čím hosty zaujmout. Když tak přemýšlel sám v kuchyni, najednou mu zrak padl na kleště, které byly určené k přípravě hostií, a v hlavě se mu zrodil nápad.

Připravil těsto, které upekl v kleštích. Mezi upečené kruhy oplatek pak nasypal lahodnou směs oříšků, cukru, skořice a vanilky. Oplatky měly mezi hosty obrovský úspěch a legenda o smyslné chuti oplatek se dostala až mimo zdi kláštera. V 18. století se pak oplatky začaly vyrábět v lázních a mají dodnes velký ohlas.

Česká republika - Medovník, Marlenka

Také sedmé místo patří České republice, konkrétně dortům Medovník a Marlenka. I když není úplně jisté, zda skutečně první medovník vznikl v Čechách (hovoří se nejčastěji o jeho slovanském původu), určitě není velkou chybou ho zařadit právě sem.

Velmi oblíbený dort medově-karamelové chuti je složen z tenkých medovníkových plátů, které jsou spojené hustým krémem. Před konzumací se dort nechává nejméně jeden den odležet. Těsto se sladí medem.

Rakousko - Vídeňské fialkové bonbóny

Na známé ulici Kohlmarkt ve Vídni se nachází dvorní cukrárna Habsburků Demel. Cukrárnu založil již v roce 1786 Ludwig Dehne a jeho syn ji pak prodal Christophu Demelovi. Cukrárna si dodnes uchovává historickou atmosféru z dob monarchie.

V 19. století je milovala Alžběta Bavorská, známá pod přezdívkou Sissi. Fialkové bonbóny jí osobně nosil do paláce Hofburg majitel cukrárny pan Demel.

Fialkové bonbóny se vyrábějí ze skutečných fialek, lístky fialkových květů se suší a pak se kandují. Laskomina má tvar fialky a je fialově zbarvena. Dokonce i dnes dostanete pochoutky zabalené v originální krabičce, přesně takové, ve které si laskominy vychutnávala Sissi.

Polsko - karamely Krówki

Také Polsko má svou sladkou pýchu - karamely Krówki. Jedná se o karamely s nezaměnitelnou táhlou náplní. Na obalu je obvykle vyobrazena kráva. Krówka je typický polský výrobek, který vymyslel v roce 1921 pan Pomorski. Polská karamelka se brzy stala nejoblíbenější karamelkou ve světě.

Německo - medvídci Haribo

Nejznámější světový výrobce oblíbených gumových medvídků je firma Haribo. Zakladatel firmy Hans Riegel se nechal inspirovat medvědy na poutích a vlastně i medvědem, který je symbolem hlavního města Německa - Berlína.

V roce 1920 byla firma zavedena do obchodního rejstříku Bonnu coby samostatná firma. Ze začátku se gumoví medvídci rozváželi jako zásilky na kolech, než si mohla rodina dovolit koupit automobil.

Dnes je Haribo největší výrobce gumových a želé sladkostí na světě, která vyrábí gumové - jen zhruba 2 cm velké medvídky, lékořici a spousty dalších.

USA - žvýkačka Wrigley

Na světě snad není už nikdo, kdo by v životě neměl žvýkačku. Ty první vznikly ve Spojených státech amerických. Inspirace možná byla už u starých Řeků, Mayů či indiánů, kteří věděli, že přežvykováním něčeho v ústech jim pomáhá udržet koncentraci. Lidé pak z různých kontinentů začali žvýkat pryskyřici.

Vůbec za průkopníka žvýkaček se považuje Američan William Wrigley, který v roce 1892 nejprve přibaloval zdarma žvýkačky ke svým zásilkám, aby si získaly svou oblibu. Wrigleyho žvýkačky se dnes prodávají ve více jak 180 zemích světa.

Rakousko - dort Sacher

Pomyslnou stříbrnou medaili získal originální dort s meruňkovou marmeládou a čokoládovou polevou původem z Vídně - Sacher. Tuto sladkost upekl v roce 1832 mladý Franz Sacher, který měl na příkaz knížete Metternicha vytvořit sladkou specialitu vhodnou pro významné hosty.

Dnes je tento dort v nabídce téměř každé cukrárny. Na opravdu originálním dortu Sacher si ale pochutnáte jen ve Vídni v hotelu a restauraci se stejnojmenným názvem - Sacher.

Švýcarsko - čokoláda Lindt

Už legendární Mayové, Aztékové či indiáni věděli o příznivých účincích čokolády – z kakaových bobů vyráběli tehdy hlavně nápoje. Čokoláda jak podle nich, tak i podle nejnovějších průzkumů údajně uvolňuje hormony štěstí.

Do Evropy se čokoláda dostala díky španělskému dobyvateli Cortésovi, který v 16. století kolonizoval Ameriku. Ze Španělska se pak rozšířila do celé Evropy. Ačkoliv byl tedy původ čokolády "zaoceánský", za největší mistry čokolády jsou považováni bezesporu Švýcaři. Jednou z nejvyhlášenějších firem na čokoládu je po celém světě firma Lindt.

Její historie sahá až do roku 1845, kdy David Sprüngli-Schwarz a jeho syn vlastnili malinkatou cukrářskou dílnu na výrobu čokolády. Dodnes jsou bezesporu nejoblíbenější druhem této čokolády barevné kuličky Lindt, které se rozplývají na jazyku.

