Důležité bílkoviny můžete brát nejen z masa, ale i ze zeleniny. Je však třeba si vybírat

Rostlinné produkty jsou mnohými v rámci bílkovin silně podceňovány. Přitom si klidně člověk může dát k obědu fazole místo hovězího masa nebo třeba brokolici místo steaku. Vysoce kvalitní zdroje bílkovin je totiž možné najít nejen v produktech živočišného původu, ale i v rostlinných produktech, a právě proto by se na našem talíři měly bezesporu objevovat daleko častěji.

Šokující zjištění

Vědci z Harvard Medical School v Boston zjistili, že zvýšený příjem živočišných bílkovin je spojen s vyšším rizikem úmrtí. Naopak při zvýšeném příjmu zeleniny, která je plná proteinů, se zase zvyšuje pravděpodobnost, že ve stáří zůstaneme zdraví, a nejen to.

Na pokrytí denní dávky potřebuje dospělý člověk 0,8 gramu bílkovin na kilogram tělesné váhy, u sportovců je ale toto číslo vyšší, a to 1,7.

V rámci studie se prokázalo, že u účastníků, kteří konzumovali více rostlinných zdrojů bílkovin, se riziko úmrtí snížilo o deset procent a v případě kardiovaskulárních onemocnění dokonce kleslo až o 12 %.

Bílkoviny jsou obecně velmi důležité pro budování, funkci a metabolismus všech tkání v těle, ale také pro tvorbu a udržení tělesné hmotnosti. Proteiny totiž zasytí, chrání před jojo-efektem a hodně pomáhají i při hubnutí.

Řeřicha

Patří k nejlepším rostlinným zdrojům bílkovin a obsahuje také velmi mnoho živin. Může se pochlubit 17 minerálními látkami a vitamíny, a to včetně železa, vápníku, draslíku, kyseliny listové a zinku, k tomu všemu obsahuje i vitamíny A, B1, B2, B6, C, D, E a K. Je v ní ale také mnoho antioxidantů, které eliminují volné radikály v těle a snižují tak riziko vzniku rakoviny.

Pokud spořádáme 100 gramů řeřichy, pak to tělu poskytne 2 gramy bílkovin a k tomu 84 % proteinových kalorií. Řeřicha se ideálně hodí do salátů, ale dá se dobře zpracovat i do smoothie, krémů nebo použít jako zálivka.

Brokolice

Konzumovat se dá jak studená, tak i teplá. Někdo ji miluje, někdo zase nesnáší, nic mezi asi moc není. Každopádně obsahuje ve svých 100 gramech hned 4 gramy bílkovin a 33 % proteinových kalorií, k tomu ještě kyselinu listovou, mangan, draslík, fosfor, vitamíny C a K. Jsou v ní jak antioxidanty, tak také favonoidy. V těle navíc působí protizánětlivě a ještě k tomu chrání srdce.

Fazole

Ty jsou hotovým "zlatým dolem" bílkovin. Ve 100 gramech jich je totiž hned 24 gramů, což je na zeleninu skutečně velmi mnoho. Má ale i velmi nízký obsah tuku a dodá nám pořádnou porci prospěšných látek, což je samozřejmě ideální stav, jelikož dokáže potlačit nepříjemný “vlčí hlad”.

Ve fazolích je přítomen v menším množství také hořčík, který posiluje nervy a svaly. Vzhledem k nutričním hodnotám je fazole vhodná hlavně pro vegetariány a vegany. Pokud vám jejich chuť nesedí, pak si je můžete oživit kořením, díky čemuž se stane chutnější.

Čočka

Další proteinová bomba. Má v sobě totiž neskutečných 23 gramů bílkovin na 100 gramů. Jde navíc o nízkokalorickou potravinu, která je velmi bohatá na vlákninu, což je ideální stav v případě, že máte zájem pálit své tuky v těle. Tato rostlinná pochoutka totiž dokáže pořádně zasytit.

Žampiony

Neřekli byste to do nich, ale 4 gramy bílkovin na 100 gramů žampionů není zrovna zanedbatelné. K tomu všemu obsahují provitamín D, který se v těle mění na vitamín D. Žampiony jsou navíc nízkokalorické a obsahují minimum tuku, což je paráda pro všechny fanoušky zdravého životního stylu, ale i pro sportovce. Mají své místo navíc i v nízkosacharidové dietě, protože jich obsahují skutečně velmi málo.

