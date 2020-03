ELICA je italský specialista na designové odsavače par

Prezident společnosti ELICA prohlašuje: „We are the AIRchitects,“ což samotná nabídka digestoří dokonale splňuje. O vývoj a výrobu se stará tým profesionálních architektů a vizionářů, kteří proměňují běžný kuchyňský spotřebič na exkluzivní kousek. Dávno jsou tedy pryč doby, kdy kuchyň sloužila pouze k přípravě jídla, stále častěji se stává středobodem domácností, a to z jednoho prostého důvodu. Obývací prostory se totiž v moderních obydlích propojují s kuchyňskou a jídelní částí.

Odsavač par zlepší kvalitu vzduchu

ELICA neustále pracuje na vývoji a výzkumu, takže si můžete být jisti, že investujete do nejnovější technologie na trhu. Digestoř ELICA odsaje páru, ale také zápach produkovaný během vaření. Vybrat si navíc můžete z několika různých alternativ, přičemž velké popularitě se těší vestavné, ostrůvkové, rohové i stropní odsavače. Specialitou společnosti ELICA je digestoř integrovaná přímo do kuchyňské varné desky, která uspokojí i vskutku náročné jedince.

ELICA NICOLA TESLA

Jestliže vás zaujaly odsavače ELICA, za zmínku rozhodně stojí model ELICA NICOLA TESLA. V podstatě si můžete zvolit, jestli chcete indukční, nebo plynovou varnou desku, přičemž daná deska má integrované odsávání. ELICA NICOLA TESLA má v sobě centrální odsávání, které je vysoce výkonné. Nemusíte se obávat, že by bylo hlučné či nedostatečné, ba naopak budete příjemně překvapení.