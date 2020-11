Funkční a stylové misky pro psy

Miska pro psa – za prvé funkční

Každý pes by měl mít dvě misky – pro krmivo a vodu. Výběr těch správných ale není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Jedna z prvních věcí, na kterou se zaměří majitele psů, měla by být funkcionalita, až potom podoba misky. Mnoho vhodných misek pro psy najdete na Fera24. Velmi důležitým kritériem je materiál, z kterého miska je vyrobená. Nejvíce populární jsou misky z nerezu a uměle hmoty, ale zvláštní pozornost si zasluhují keramické misky

Keramické nádoby jsou jednoduché pro mytí, také v myčce nádobí - neztratí tím na lesku a nepraskají. Povrch kameniny zůstává nepoškozený. Keramické misky jsou považované za nejvíc hygienické - nezpůsobuje alergie a nemění chutí jídla. Velikost misky pro psa vybírejte podle velikosti psa. Vhodná miska by měla mít na spodní straně gumové prvky, který působí jako protiskluzová úprava - je to odrazem kvality misky pro psa. Pokud miska této úpravy nemá, můžete si zvolit silikonovou podložku. Udrží misku na místě a dokola bude pořádek. Miska pro psa měla by se také líbit majitelům, proto musí být krásná.

Miska pro psa - za druhé stylová

Pokud design Tvého bytu je pro Tebe moc důležité, můžete svému psu pořídit krásné misky. Na našem trhu je mnoho stylových misek na krmivo k sehnání. Výběr misek je opravdu obrovský. Snadno najdeš misku pro psa, která bude ladit s barvou a designem Tvého bytu. Populární dnes skandinávský styl je jednoduchý. Majitele psa, který mají ho radí, mohou svému mazlíčkovi kupit keramické misky na dřevěném stojánku. Spojením keramiky a dřeva doplníte design a dosáhnete elegantního efektu.

V minimalistickém interiéru si můžete dovolit kontrasty. Miska pro psa z nerezu na stojanu napodobujícím bílý, šedý a nebo černý, betonový panel určitě upoutá pozornost. Jsou to univerzální barvy. Moderní styl můžete ozvláštnit právě zlatými prvky. Kupte pro Vašeho psa stylovou, lesklou, zlatou nebo stříbrnou misku pro krmivo. Moderní design se tedy vyznačuje regulárními liniemi. Miska pro psa může být na jedné straně vyšší a na druhé kratší. To usnadní pejskovi přístup k jídlu - této misky jsou doporučené pro pekinézi, buldočky, mopslíky, Shih-tzu a boxery. Moderní interiér můžete také doplnit miskou pro psy z vyraženým, dekoračním vzorem nebo s praktickými držadlami.

Docela exkluzivní jsou ručně malované, keramické misky pro psa. Někteří výrobci dokonce dovolí zákazníkům vybrat dekorační vzor. Je to nabídka pro majitelů extravagantních bytů. Kvůli této možnosti můžete si vybrat jakýkoliv vzor. K rustikálnímu stylu ladit budou misky, které mají rostlinné vzory - travní a nebo levandulový vzor. Vidíte tedy, ze propojení stylu a funkčnosti v byte je možné.