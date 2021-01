Jak efektivně zpomalit stárnutí pokožky? Zapomeňte na solária i kouření

Základem prevence stárnutí kůže je pravidelná a důsledná fotoprotekce. Ke vzniku vrásek totiž zásadně přispívá sluneční záření. UV protekce by nám měla být vlastní celý rok, nejenom v létě. Samozřejmě v zimě nepotřebujeme nanášet opalovací krémy s vysokou UV ochrannou. Ale pleťové krémy či další kosmetické přípravky by měli mít minimálně 15 SPF ochranu. Navíc UV záření výrazně zvyšuje riziko vzniku kožního nádoru.

Zapomeňte na solária

Populární metodou, jak si v zimních měsících dodat „zdravou“ barvu je i návštěva solária. To je ale pro naši pokožku velmi nezdravé. Především v mladém věku. Lidé do 18 let by se soláriu měli vyhnout úplně.

Solária fungují na principu UVA paprsků, které při dlouhodobém působení poškozují DNA pleti a tím urychlují stárnutí pokožky. Dle lékařských výzkumů může i pár návštěv zvýšit riziko vzniku rakoviny kůže až o 50 %. Raději než soláriem si k lepší barvě pleti pomozte přírodními bronzery či kvalitními samoopalovacími krémy.

Stop kouření!

Kouření není zdravé a přínosné tělu v žádných aspektech. A jednou z jeho negativit je i stárnutí pokožky. Nikotin urychluje stárnutí buněk a přispívá k dehydrataci pleti a tím i ke vzniku vrásek. Navíc kouření způsobuje díky „špulení“ rtů i předčasné mimické vrásek kolem rtů. Vášniví kuřáci mívají také větší problém se vznikem širokých pórů či nepřirozeně šedé a vybledlé pokožky.

Hydratace, hydratace.,.ale i hloubková

Důležitý je samozřejmě dostatečný pitný režim (min. 2 litry za den) - vrásky nevrásky. Ale v anti-aging péči je hydratace důležitá i v aplikaci vhodné kosmetiky či dermatologických zákroků. Na pleť zbytečně nepoužívejte přípravky s obsahem alkoholu. Spíše než klasické mýdlo, které vysušuje, používejte mycí přípravky na bázi olejů. Ty na pokožce vytvoří ochranný film, který v pleti udrží vodu.

„Pleťové krémy by měly být na bázi kyseliny hyularunové, která na sebe dobře váže vodu. Chcete-li opravdu preventivně investovat do mladistvě vypadající pokožky, volte i hloubkovou hydrataci. Dobrým řešením je jednou za rok zajít na speciální hydratační proceduru tzv. Skinbooster, která pokožku hydratuje zevnitř. Jedná se o účinnou a hloubkovou hydrataci pleti kyselinou hyaluronovou za pomoci jemných vpichů. Výsledek je přirozeně a mladistvěji vypadající pokožka bez ztráty mimiky,“ říká dermatoložka MUDr. Lucia Mansfeldová.

Aktivně se hýbejte

Pohyb i sport několikrát do týdne zlepší krevní oběh, zlepší regeneraci buněk, posílí imunitní systém a zlepší tak celkový vzhled. Navíc člověk v dobré vizuální kondici vždy vypadá mladší.

Odličujte se

Základním předpokladem dobře vypadající pleti je její pravidelné čištění, a to ideálně dvakrát denně – ráno a večer. Pokud budete v odličování důkladní, pleť se vám postupem času odmění v podobě zářivější a mladistvěji vypadající pokožky.

Důležitá je i technika: „Nejvíce pozor si dávejte v očních partiích. Zde jen lehce přiložte na několik sekund navlhčený tampónek, kterým pak zachycený obsah jemnými pohyby setřete do stran. Stírat pokožku je dobré vždy směrem proti gravitační síle, abychom ji nepodporovali. Drhnutí může způsobit zarudnutí a přispívá k tvorbě očních vrásek,“ upřesňuje Lucia Mansfeldová.

