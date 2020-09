Jak správně vybrat dětskou postýlku a matraci aneb Aby se miminku spalo jako na obláčku

Podle renomované britské expertky na duševní zdraví Margot Sunderlandové by měly děti spát společně s rodiči v jejich posteli až do věku pěti let. Opírá se o množství studií, podle kterých reaguje dětský mozek na odloučení podobně jako na fyzickou bolest. Inovativní přístup má bohužel i negativní stránku – může vést k vyčerpání matky či k frustraci obou partnerů kvůli nedostatku soukromí. Ale ať už se rozhodnete jakkoliv, dětskou postýlku určitě upotřebíte. I kdyby v ní vaše miminko netrávilo noci, stoprocentně ji využijete během dne.