Jarní úklid se blíží. Aby se z něj nestal strašák, připravte si plán a hotovo bude raz dva

Jaro se pomalu blíží, sluníčko se snaží dostat i do našich bytů, ale v tu chvíli může přijít problém. Sluneční paprsky upozorní na všechen ten prach na policích, na skvrny na oknech, na záclony, které by už zase potřebovaly vyprat. Ale nevadí, s chutí do práce, nebude to trvat tak dlouho. Jen vědět, jak na to. Pomocníků je dost.

Hlavní zásadou, kterou bychom měli dodržet, je systém: odshora dolů a odzadu ke dveřím. Jednoduché a funguje to. Opravdu nemá smysl nejprve uklidit chodbu, přes kterou pak budeme nosit kýbl s vodou na umytí oken v ložnici. Stejně tak by bylo zbytečné utírat prach nejprve na spodních policích a potom si všimnout, že je u stropu pavučinka a otřít by potřebovala i vysoká skříň. Základem rychlého a jednoduchého úklidu je tedy plán.

Začněme na papíře

Ideální možností, jak si rozvrhnout celý jarní úklid, je podrobný rozpis, který nám také pomůže naplánovat jednotlivé kroky tak, jak by měly následovat. Navíc - když už budou jednotlivé úkoly sepsané na papíře, můžeme k nim připsat i jména ostatních členů rodiny a práce půjde rychleji od ruky. Vezměme si třeba večer před úklidovým dnem na pomoc tužku a papír a sepišme si práce, které nás čekají. Stačí si přitom projít nebo představit byt, “postavit” se do toho nejzazšího kouta a odtud postupně a systematicky postupovat až ke vchodovým dveřím. Uvidíte, že to nebude tak složité.

Nejprve prach, pak okna

Při plánování je opravdu potřeba se zamyslet, abychom nedělali zbytečnou práci. Z té totiž bolí ruce ještě více než z té smysluplné. A tak určitě nejprve oprášíme vyšší patra, jako jsou skříně, než se pustíme do poliček. Většina domácností už dnes nemívá na policích vystaveny desítky ozdobných figurek, a tak jsme jejich smýčení naštěstí ušetřeni. Pak už mohou přijít na řadu okna.

Jednoduché mytí oken

Mytí oken je jistě činnost, které bychom se rádi vyhnuli. Ovšem v momentě, kdy začínají být jen stěží průhledná, není jiné cesty. Ale nemusí to být žádný velký problém. Pokud nechceme použít běžně dostupná čistidla, radily babičky využití například silnějšího čaje. Po omytí okna (nejprve samozřejmě rámy, potom sklo) ještě jednou přetřeme okenní tabuli hadříkem, namočeným v čaji. Oddálíme tak dobu do dalšího mytí. Okno nakonec vyleštíme buď speciální utěrkou, nebo dokonce starými punčochami. Opravdu to funguje.

Při mytí oken je ale důležité, jaké počasí venku panuje. Nikdo by okna asi nešel mýt ve chvíli, kdy venku prší - i když mnohé hospodyně si stěžují, že umytí oken působí jako indiánský rituál přivolání deště, a tak kdykoliv okna umyjí, přijde v dohledné době déšť, který veškerou práci s leštěním skel spolehlivě zhatí. Okna nemyjeme ani v době, kdy na ně svítí sluníčko. Voda totiž oschne tak rychle, že místo toho, abychom ji otřeli a okno vyleštili, vznikne šmouhovatá plocha, kterou budeme čistit ještě složitěji.

Povrchy chtějí pravidelnost

Běžný úklid povrchů určitě provádíme průběžně, ale není od věci projít si hromádky časopisů nebo poznámkových papírků. Jistě bude možné některé z nich vyhodit a udělat tak v bytě opět o trochu místa více. Stejně tak bychom mohli přebrat skříně, ale to vydrží i na jindy, pokud se nám do toho nebude chtít. Může se ale stát, že jarní sluníčko odhalí problémová místa na kanapi. Většinou stačí použít mokrou houbičku, ale pokud bychom chtěli zároveň oživit barvu potahu, doporučuje se do vody přidat trochu octa. Rozdíl je jednoznačný a práce stejná. Stejně jako můžeme výluh černého čaje použít na okna, udělá dobrou službu také při otírání polic, kde navíc působí jako leštidlo. Jen je třeba nechat jej několik minut působit.

Podlahy nakonec

Začíná to vypadat, že je byt čistý. Stačí tedy poslední krok k dokonalosti - vytřít podlahy nebo vyluxovat koberce. V případě koberců je to jednoduché - použijeme vysavač, který prach nerozvíří. Pokud ale potřebujeme vyčistit hladné podlahy, určitě v tuto chvíli nepůjdeme zametat. Prach, který se chtě-nechtě na podlaze v průběhu jeho úklidu z vyšších míst usadil, bychom zbytečně rozvířili a mohli bychom začít znovu. A proto si pamatujme, že závěrem úklidu bude vytření podlah mokrým mopem nebo hadrem.

Za odpoledne bude hotovo

Pokud půjdeme takto systematicky a ideálně se do úklidu zapojí celá rodina, brzy bude hotovo a zbytek dne nebo víkendu už bude patřit jen vám. A jaro může přijít na návštěvu i k vám domů.