Je dnes vhodná doba začít spořit?

Se stavebním spořením začněte kdykoliv

Pro klasické „stavebko“ je doba vhodná prakticky kdykoliv. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt založený především na výhodném státním příspěvku až 2000 Kč ročně doplněný úrokovou sazbou ze strany banky a vklady jsou pojištěné, jedná se o produkt s prakticky nulovým rizikem, který vám ale pomůže vaše úspory zhodnotit. Doporučujeme stanovit si spíše nižší cílovou částku a dobu spoření, abyste výhodu státního příspěvku maximalizovali. Když zvýšíte cílovou částku a prodloužíte dobu spoření, efekt státního příspěvku se časem snižuje.

Pamatujte na to, že stavební spoření není, ačkoli to název napovídá, účelové. Po dokončení tedy můžete částku vybrat a použít k libovolnému účelu. Stát tedy příspěvkem občany motivuje především k tomu, aby si vytvářeli životní rezervu. Současně berte na vědomí, že peníze jsou v produktu vázané a nelze je bez sankce vybrat dříve než za 6 let. Spořte si tedy takové částky, které s vysokou pravděpodobností v průběhu spoření nebudete potřebovat. Průměrně lze dosáhnout zhodnocení 3 až 4 % ročně. Pokud tedy budete 6 let investovat 2000 Kč měsíčně, při zhodnocení 3,5 % ročně budete mít za šest let na účtu přes 160 tis. Kč při celkové investici 144 tis. Kč.

Investice vyžadují pravidelnost a dlouhodobost

Pokud chcete finance odkládat do výnosnějších produktů, máte celou řadu možností od konzervativních podílových fondů až po obchodování na finančních trzích (akciové trhy, komodity, zahraniční měny a další).

Přestože jsou dnes trhy na historických maximech, při vhodně nastavené strategii lze na trhy vstoupit i dnes. Doporučujeme například metodu DCA (dollar-cost averaging). Ta spočívá v tom, že pravidelně investujete do určitého aktiva stejnou částku, např. 500 Kč měsíčně. Díky tomu v době, kdy je aktivum „nahoře“, jej nakoupíte menší množství, naopak ve chvíli, kdy je jeho cena nižší, jej zakoupíte větší množství. Díky této metodě byste měli v čase snížit riziko ze špatného nákupu a maximalizovat zhodnocení v dlouhodobém horizontu.

Podobných strategií existuje více, doporučujeme si tedy u dalších investičních strategií dohledat další informace a vybrat si tu nejlepší.

Zdravé portfolio může zhodnotit vaše finance o 3 až 10 % ročně dle míry rizika, situace na trhu a mnoha dalších faktorů.

V případě využití bezpečné strategie je do značné míry irelevantní, kdy začnete investovat. Obvykle platí, že čím dříve začnete investovat, tím více se vám vynaložené částky zhodnotí. Pokud byste například posílali na finanční trhy měsíčně částku 1000 Kč a zhodnotili ji v průměru o 4 % ročně (po odečtení daní a poplatků), za 20 let budete mít při celkové investici 240 000 Kč v portfoliu 368 000 Kč. Pokud byste takto investovali 2000 Kč měsíčně po dobu 30 let, při stejném průměrném ročním zhodnocení budete mít při investici 720 000 tis. Kč na kontě 1,4 mil. Kč, tedy téměř dvojnásobek, než kdyby vám peníze ležely na účtu bez úročení.