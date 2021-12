Jen pro silné povahy: Jak vidí rok 2022 uznávaní věštci? Moc klidu si neužijeme, ale naděje umírá poslední

Poslední roky nejsou pro lidstvo příliš šťastné - pandemie, hurikány, tsunami, zemětřesení, výbuchy sopek… To všechno trápí lidi na celém světě a aby toho, co pro nás připravila příroda, nebylo málo, samo lidstvo se vraždí v nejrůznějších válečných konfliktech nebo i uvnitř jednotlivých států. Proč se to všechno děje a jak dlouho tohle ještě potrvá?

Nový virus podle Baby Vangy

Pojďme se podívat nejprve třeba na předpovědi Baby Vangy, vlastním jménem Vangelije Pandevy Dimitrovy – Gušterovy. Její předpovědi se prozatím plní s děsivým procentem přesnosti a zdá se, že tato od dětství slepá žena měla skutečně věštecký dar. Podle její věštby bychom si příští rok ale příliš v klidu neužili. Co Baba Vanga v budoucnosti viděla? Už jen první z jejích předpovědí se, jak se zdá, může velmi nebezpečně blížit pravdě. Pro rok 2022 totiž varovala před novým (tedy vlastně naopak velmi starým) virem, který se uvolní ze zmrzlé půdy na Sibiři. Taková domněnka se bohužel velmi shoduje s obavami vědců z globálního oteplování a táním doposud trvale zmrzlého území.

Povodně, požáry i mimozemšťané

Mimo další riziko pro naše zdraví se této věštkyni zdál rok 2022 jako nebezpečný i z dalších důvodů. Evropu podle její věštby zalijí povodně, Indii v neobvykle horkém počasí zdecimují kobylky, Austrálie se bude potýkat s požáry a severní země poznají, co je to opravdu teplé léto. Do toho všeho Baba Vanga očekávala pro příští rok nedostatek pitné vody ve světě, ale také přílet mimozemských tvorů. Které části její věštby se vyplní a které se na konci příštího roku ukáží jako mylné, zjistíme přesně za rok. Každopádně si můžeme jen přát, aby se tentokrát věštba uznávané vědmy se skutečností na hony minula.

Věštec z Nigérie

O moc příjemnější věštbu nenabízí ani duchovní Elijah Ayodele z nigerijského Lagosu, který je místními uctíván jako věštec, jehož předpovědi lze brát vážně. Také on, stejně jako Baba Vanga, počítá nejen s tím, že coronavirus hned tak z našich životů nezmizí, ale navíc se objeví i další dosud neznámá choroba, která obletí svět. I když se v dalších předpovědích věnuje hlavně africkému kontinentu, varuje také před pádem jistého prezidentského letadla, které podle jeho mínění přinese zkázu lidem na palubě, kde a kdy ale přesněji neudává.

Sestry Jamisonovy vidí i klady

Mezi ty, kteří se více či méně úspěšně snaží nahlížet do budoucnosti, patří také sestry Jamisonovy. Ani jejich předpovědi nelze brát tak docela na lehkou váhu, a to v mnoha oblastech. Nejen že předpověděly výsledek voleb v Americe i problémy, které budou (dnes již byly) spojeny s prezidentským obdobím Donalda Trumpa, ale tušily také útok na newyorská dvojčata, předpověděly atentáty a útoky na obyvatele na různých místech planety nebo pády letadel. Měli bychom nad jejich věšteckými schopnostmi mávnout rukou?

Pozor na moderní technologie

Pokud bychom chtěli jejich věštbám pro příští rok věřit, měli bychom se stejně jako v předchozích případech připravit na období, které určitě nebude klidné. Na rozdíl od Baby Vangy nebo Elijaha Ayodeleho sice nehovoří o nových nemocech, ale přírodní katastrofy v podobě povodní, tornád nebo požárů v příštím roce vidí také. Mimo to se sestry Jamisonovy zaměřují také na moderní technologie. Právě tento svět by se podle jejich mínění měl v příštích dvanácti měsících potýkat s kyberútoky, které zasáhnonu nejen jednotlivce či firmy, ale i celé státy.

Trochu naděje na závěr

I když je jistě “zajímavější” informovat lidstvo o problémech a katastrofách, do kterých se svět podle věštců řítí, sestry Jamisonovy vidí i přívětivější tvář roku 2022. Ta by měla spočívat hlavně v rozvoji moderních technologií, jež mohou pomáhat například ve zdravotnictví, ale také v průmyslu i v domácnostech. Bude právě tohle dobrou a dostatečnou náplastí na všechny předchozí věštby?

Záleží i na nás

I když se podle předpovědí zdá, že nás mnoho dobrého v roce 2022 nečeká, pořád můžeme věřit, že se věštby, jako mnohé jiné, nevyplní, pandemie začne ustupovat, kobylky nepřiletí a požáry se podaří uhasit již v zárodku. Proto si i přes všechny věštby můžeme popřát všechno dobré do příštího roku a těšit se na to pěkné, co přinese. Záleží hlavně na nás samotných, co si z něj do dalšího života odneseme.

Zdroj: PM News, The Psychic Twins, NYpost

