Klimatizace v autě pomáhá i v zimě. Nezapomínejme ji pravidelně pouštět i kvůli zdraví

Klimatizaci mnozí ocení hlavně v parných letních dnech, kdy zpříjemňuje a někdy dokonce umožňuje dlouhodobější pobyt v autě i pro mnohahodinové cesty. V chladnějším období ale na její používání často zapomínáme, což je jednak škoda, protože může být užitečná klidně i v prosinci, a potom také její alespoň občasné puštění prodlužuje životnost tohoto zařízení.

Bez bakterií

V čem je puštěná klimatizace v zimě řidiči i autu prospěšná? Jedním z důležitých důvodů je její čistota, lépe řečeno nezanášení prostředí celé jednotky množstvím mikroorganismů. Ty se rychle a masivně množí hlavně ve vlhkém prostředí. Pokud klimatizaci pravidelně pouštíme i v zimních měsících, suchý vzduch, který tudy proudí, zabraňuje nebo alespoň snižuje rychlost množení bakterií. Nepouštíme si tak do auta směs choroboplodných zárodků.

Pomáhá motoru

Chod klimatizace, lépe řečeno kompresoru, také v zimě pomáhá rychleji dosáhnout ideální provozní teploty motoru automobilu, což bývá problém hlavně u naftových motorů starších modelů aut. Rychlejším zahřátím motoru dosáhneme i dalších výhod, jako je nižší obsah škodlivin ve výfukových plynech díky lepšímu spalování.

Suchý vzduch a čistá okna

Klimatizace, i když do kabiny pouští jen chladný vzduch, má také velmi užitečnou schopnost vysušovat prostředí v interiéru auta. To má opět hned několik výhod. Jde samozřejmě v první řadě o rychlejší osušení zamlženého skla, což je problém, se kterým se potýkáme již nyní na podzim a přes zimu se to většinu nezlepší.

Vodu si do auta nosíme sami

Vlhkost do auta proniká přirozeně z venkovního prostředí a často ji přineseme i my sami, aniž bychom si to uvědomovali. Špatně očištěné boty od sněhu znamenají během několika minut mokré koberečky a později vlhkost odpařenou do vzduchu a vysráženou právě na oknech. S jejich osušením pak pomůže právě puštěná klimatizace, i když jde jen o studený vzduch.

Pro delší životnost

Jak je vidět, i taková součást auta, jejíž využití bychom viděli hlavně v letních měsících, může usnadnit užívání automobilu i nyní. A navíc pravidelné využívání prodlužuje životnost celého systému už jen s ohledem na to, že jsou častěji promazávány jednotlivé jeho součásti.

