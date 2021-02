Kontaktní čočky nebo brýle?

Brýle - osvědčená klasika

S určitostí můžeme říci, že brýle jsou dnes nejen nejčastějším, ale také nejúčinnějším způsobem, jak zkorigovat určitou oční poruchu. A protože brýle jsou tu s námi už od 13. století, za ten dlouhý čas prošly vývojem, který z nich (pro některé z nás) udělal přirozenou součást života.

Dnes už v očních optikách najdeme brýle na každou příležitost. A to nejen klasické dioptrické brýle, ale i sluneční a lyžařské brýle či brýle určené na řízení. Speciální kategorií, která je mimořádně vyhledávaná zejména v posledním období, jsou i brýle na počítač. Takové brýle chrání před modrým světlem a pomáhají při únavě očí, bolestech hlavy či problémech se spánkem.

Zastánci brýlí nedají dopustit na jejich snadné používání a nošení. Nové typy brýlí a čoček jsou lehké a pomohou vám vidět na všechny vzdálenosti. Navíc čočky s antireflexní úpravou zabraňují zbytečným odrazem světla. Brýle zároveň mohou posloužit i jako originální módní doplněk. A to až tak moc, že někteří lidé dokonce sahají i po stylovkách bez dioptrií, i když je vlastně ani nepotřebují.

Na druhé straně, pokud máte příliš silné dioptrie, brýle mohou být těžké. Při teplotních přechodech se zvyknou mlžit - o tom by mnozí věděli vyprávět zejména v dobách povinných roušek. Navíc ne vždy musí být pohodlné, například při ležení na boku či při sportování.

Kontaktní čočky

I kontaktní čočky mohou dnes díky moderním technologiím nosit téměř všichni. Můžete je používat v případě krátkozrakosti i dalekozrakosti. Na rozdíl od brýlí se nezamlžují a umožňují neomezené periferní vidění. Můžete s nimi provádět množství aktivit, aniž byste se museli obávat o jejich zničení.

Co však budete při kontaktních čočkách potřebovat, je určitě manuální zručnost. Mnohé z nás právě způsob vkládání čočky přímo do oka odrazuje. Pravda je však i to, že to po už po krátkém tréninku zvládnete. Buďte však připraveni na to, že kontaktní čočky vyžadují větší údržbu a při jejich používání je mimořádně důležitá správná údržba a péče. V opačném případě vám hrozí infekce.

Podle čeho se rozhodnout?

Jak vidíte, používání brýlí i kontaktních čoček má své plusy i mínusy. Rozhodněte se tedy podle toho, co vám je bližší. Zvažte především to, jaký je váš životní styl a co je pro vás komfortnější. Zanedbatelným faktorem není ani finanční hledisko - z dlouhodobého hlediska vás brýle vyjdou podstatně levněji než kontaktní čočky. A samozřejmě nezapomeňte ani na estetickou stránku.

Důležité je, že se nemusíte rozhodnout definitivně pro jeden nebo druhý způsob korekce zraku. Pokud si například zvolíte brýle, jednou za čas si můžete dopřát jednodenní kontaktní čočky, například na sport. Naopak, pokud jste se rozhodli pro kontaktní čočky, brýle si můžete ponechat jako alternativu, když chcete nechat oči odpočinout.