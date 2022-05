Magnetická tabule a magnetky na tabuli: Jak ji vytvořit za chvilku

I když slouží magnetická tabule k přicvaknutí magnetů, magnetická ve skutečnosti není. Protože když takovou tabuli přiblížíte k jiné tabuli, nepřicvakne se k ní jako magnety. Magnetická tabule je feromagnetická, většinou vyrobená z ocelového plechu.

Samolepicí magnetická tabule – za pár chvil na vaší stěně

Dříve se daly sehnat jen klasické plechové magnetické tabule, nalakované například na bílo. Taková tabule se hodí možná do kanceláře, na úřad, do studovny, ale už méně do interiéru moderního bytu. Vyrobte si pohlednější magnetickou tabuli během pár minut.

Pokovená samolepicí fólie – magnetická tabule kdekoliv

Úplně stejně jako klasická plechová magnetická tabule funguje i nalepovací kovová, pokovená fólie. Jedná se o tenký plech, který má na zadní straně samolepicí vrstvu. Ta může být klasická nebo obsahovat pěnové lepidlo. Neodymové magnety na ní dobře drží.

Samolepicí magnetická tabule s pěnovým lepidlem bude držet i na stěně, která není perfektně rovná. Pěnové lepidlo jemné nerovnosti vyrovná.

Nalepovací magnetické tabule mají bílou svrchní vrstvu. Můžete na ně psát a malovat fixy určenými na bílé tabule, whiteboardy.

K dispozici jsou rozměry magnetické tabule 100 × 62 cm nebo 120 × 90 centimetrů. Verze fólie s pěnovým lepidlem má rozměr 100 × 60 cm. Pořídit se dá i nalepovací pokovená fólie – magnetická tabule v metráži.

Novinka: samolepicí černá magnetická tabule pro křídy

Nedávnou novinkou je speciální černá nalepovací magnetická tabule. I na ní magnety dobře drží. Je rozdílná v tom, že místo popisování fixy se na ní dá malovat školními a barevnými křídami. To možná ocení hlavně děti.

Kovové i barevné magnetky na tabuli – které vybrat

A jaké se pro magnetické tabule hodí magnety? Použít můžete barevné kancelářské magnety OF-1 nebo OF-2. Mají magnetickou sílu 2,7 nebo 4 kg. Jako magnetky na tabuli poslouží rovněž barevné poplastované magnety, barevné nebo pokovené magnetické figurky.

Na magnetické nástěnce dobře drží i silné neodymové magnety ve tvaru tyček, kostek, kuliček. Doporučujeme zvolit rozměr alespoň 0,5 cm, aby se daly magnety dobře uchytit prsty a přemístit jinam. Takové magnety na tabuli udrží pěkný štůsek papírů.

Co k magnetické tabuli přicvaknout?

K čemu se vám vlastně může magnetická tabule hodit? Přicvakněte na ni třeba kuchařské recepty, nákupní seznamy, plány, grafy, fotografie z cest, pohlednice od přátel, obrázky dětí i rodinné vzkazy. Držet na ní budou také magnetky z dovolené, suvenýry nebo sběratelské karty. A navíc na ni můžete psát i malovat.