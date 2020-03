Manželství se stává přežitkem. Mohou za to hlavně muži, raději si užívají nezávazný sex

Je to tak už od doby kamenné. Muži jsou možná hlavou rodiny (minimálně si to alespoň myslí), ale žena je krkem, který jí kroutí. Když chtějí, chlap v podstatě nemá šanci. Jenomže má to i stinnou stránku. V posledních letech pánové tak nějak ztrácí motivaci k uzavírání sňatků. Důvod je prostý - sex.

Trh s manželstvím je v rukou mužů. Ti se však v současné době snadno dostanou k sexu i mimo manželské lože, proto ztrácejí motivaci usilovat o budoucí ženu. Podle vědců z University of Texas navíc budou mít heterosexuální ženy čím dál větší problém najít dlouhodobého spolehlivého partnera.

Trend je jasný

Mezi lety 2000 až 2014 klesl počet sezdaných párů ve věkové kategorii 25–34 let o 13 procentních bodů. Podle vědců z University of Texas je viníkem tohoto propadu fakt, že se dnešní muži snadněji dostanou k šanci užít si sexuálního dobrodružství. Tento typ sexu nazývají "levný sex", neboť k němu není zapotřebí vysoká časová či emoční investice, jeho hodnota je tedy podstatně nízká.

Vzhledem k tomu, že v minulosti byly sex a manželství pevně spjaté, ženy obecně odkládaly svůj sexuální život na dobu po svatbě. "Aby si muži mohli najít nevěstu a dostat se k sexu, museli slušně vypadat, mít určitý kredit a dobrou práci. Měli tedy dostatečně dobrou motivaci stát se respektovanými členy společnosti. Dnes, kdy je sexuální dobrodružství dostupné kdykoliv, je tak motivace mužů ke vstupu do manželství mnohem nižší," vysvětlil Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon.

Lidé se přestanou brát, vystačí si sami

Podle predikcí demografů se jeden ze tří dvacetiletých lidí nikdy neožení. Přibývá i lidí, kteří si vystačí jen sami se sebou. Zatímco v roce 1992 dle studií masturbovalo alespoň jednou týdně 29 % mužů a 9 % žen, v roce 2014 to bylo již 49 % mužů a 32 % žen.

Jak se tedy zvyšovala frekvence sledování pornografie, rostla i četnost sebeukájení. „Podle průzkumu z roku 2015 však lidé hojně masturbují, i když jsou zadaní. I v partnerském vztahu se autoerotice věnuje 86 % českých mužů a 45 % českých žen," dodává Durčák.

Ženy vše sexem kontrolují

Zatímco ženy dle sociologů stále kontrolují trh se sexem, ten s manželstvím je právě v rukou mužů. Dokazuje to podle něj poměr žen toužících po manželském svazku k mužům se stejnou tužbou: z 15 tisíc lidí, kteří byli v rámci průzkumu osloveni, připadalo mezi svobodnými respondenty pod 40 let na 100 vdavekchtivých žen jen 82 mužů.

"Následkem tohoto neuspokojivého poměru pak ženy vstupují do manželství předem odsouzených k zániku či jinak neuspokojivých. Dokud bude sex pro muže natolik levnou záležitostí, budou mít heterosexuální ženy čím dál větší problém nalézt dlouhodobého spolehlivého partnera," uzavřel Mark Regnerus, sociolog z University of Texas.

Nabídka i od "neprofesionálek"

Navíc je tu pak další problém. Když už muži "do chomoutu" vlezou, tak většinou v pozdějším věku. I když si hledají stále mladší partnerky, tak se dá říct, že jejich tempu v posteli nemusejí stačit. Nejen, co se týká výkonu, ale hlavně pokud jde o plodnost. Proto se dá předpokládat, že bude klesat počet manželství, které vychovávají více než jedno dítě.

Dalším důležitým faktem je, že muži mají tendence od žen "prchat" i v pozdějším věku. "Byla jsem vdaná téměř dvacet let. Manželovi bylo skoro padesát a najednou zjistil, že může mít něco víc, než má doma. Odešel v podstatě ze dne na den," vzpomíná na bolestný zážitek paní Alena z Prahy. Podle amerických vědců bude takových událostí přibývat.

Opět za to prý "může" nabídka sexuálních služeb, která nikdy nebyla tak pestrá a také tak cenově dostupná. Pravdou je i to, že muži mají možnost najít i "neprofesionálky", což dříve až tak nebylo, respektive ne tak dostupné. "Až později jsem zjistila, že se domlouval už několik let se studentkami. Měly to jako přivýdělek ke studiu, prostě místo brigády," doplnila Alena. Doba se mění. K lepšímu to evidentně příliš není...

