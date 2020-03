Mobily, které vešly do historie. Na legendární Nokie nebo véčka svět nikdy nezapomene

"Prodám starší mobilní telefon. Zn. podvozek v ceně," asi takto nějak zněl jeden z vtipů z dob, kdy se mobilní telefony pomalu ale jistě stávaly samozřejmou součástí našich životů. Nebyly ani malé, ani chytré a velmi často zabíraly hodně velký prostor v kabelce, kufru či kapse. Během desítek let se však posunuly do úplně jiných sfér a kdo dnes nemá alespoň jeden mobil, snad jako by nežil.