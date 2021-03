Musíte být kvůli pandemii častěji doma? Využijte to na radovánky s partnerkou a nebudete se nudit ani minutu

Vše zlé je pro něco dobré a to platí i pro "nucený" nebo častější pobyt doma. Ať už jste na začátku vztahu, nebo naopak chcete oprášit ztracenou jiskru, aktuální situaci můžete využít naplno. Pomoci vám k tomu může i netradiční akce známé značky podpůrných prostředků eJoy®. Nabízí totiž všem mužům "korona slevu".

Pandemická sleva, která prodlouží vaši rozkoš

Nejnovější akce značky se týká i jejího speciálního produktu, tablet eJoy® LONG. Jde o přípravek s inovovanou recepturou, který cílí na muže s problematickou výdrží při milování. Co si budeme říkat, tento problém je stále rozšířenější.

Pokud se vám stále častěji nebo i pravidelně stává, že nedokážete "udržet krok" se svou partnerkou, neměli byste jeho řešení dále odkládat. Mluvíme o problémech s příliš rychlým dosažením orgasmu, čili s ejakulací do pár minut, ale také o potížích s udržením ztopoření během pohlavního styku, čili oslabení erekce.

Oba tyto problémy trápí nejen muže ve středním věku, ale stále více už i mladší ročníky. Řešení? Kromě zlepšení životosprávy, častějšího milování či různých cvičení typu Kegelovy cviky může svým dílem přispět i eJoy® LONG.

Staleté rostlinné afrodisiaka i moderní aminokyseliny

Úspěšnost eJoy® LONG je podle zkušeností a referencí mužů nadprůměrná. Svůj podíl na tom má i složení přípravku, které kombinuje ověřenou tradici a inovativní přístup. Tato kombinace je na našem trhu unikátní a jsou za ní i výsledky.

Základem složení je obsah dvou důležitých afrodiziakálních bylin, a to Tribulus Terrestris a Maca. V prvním případě jde o bylinku působící na testosteron a libido, v tom druhém případě o rostlinu z Jižní Ameriky, které se říká také "Peruánská viagra". Také pomáhá na libido, ale ještě intenzivněji na prokrvení penisu, a tedy jeho erekci.

Inovovaná receptura eJoy® LONG spočívá i v obsahu extraktu asijského ženšenu. Jde o rostlinu, která má zklidňující účinky na nervový systém a zmírnění vnímání sexuálního dráždění. To může působit na krátkodobé snížení vzrušení, a tedy na oddálení ejakulace a vyvrcholení. I tato bylinka je ověřena již několik stovek let.

Dalšími dvěma významnými složkami jsou aminokyseliny L-Arginin a L-Citrulin. Jejich zásluhou dochází k lepšímu průtoku krve přes pohlavní úd, a tedy k prodloužení a zkvalitnění ztopoření. Tím je dosaženo efektu prodloužení erekce a výdrže při sexu.

20% cenové zvýhodnění se slevovým kódem "COVID"

eJoy® LONG si můžete zakoupit bez receptu, lékaře a přímo přes oficiální e-shop značky. Na výběr je několik balení přípravku, to základní obsahuje 24 kapslí, čili 12 dávek. Jestliže při objednávce zadáte do políčka slevový kód "COVID", můžete získat dodatečnou slevu 20%.

Nákup můžete udělat přímo z pohodlí svého obývacího pokoje, například přes mobilní telefon, počítač, tablet nebo notebook. Je to otázka pár kliknutí a několika minut. Doručení kurýrem až k vám domů a diskrétní balení jsou samozřejmostí.

eJoy® LONG můžete užívat i dlouhodobě, dokonce i každý den a pravidelně více měsíců. Výrobce takové dávkování dokonce doporučuje, je efektivnější z hlediska výsledků. Obávat se nemusíte ani žádných vážnějších nežádoucích účinků.

Nespoléhejte pouze na "doping", zkuste i trénovat

Máme však pro vás ještě jednu důležitou radu: nespoléhejte na to, že eJoy® LONG za vás všechno vyřeší. Říká se, že trénink dělá mistra a to platí i zde. Ano, výdrž při sexu se dá trénovat, a to hned několika způsoby, stačí jen mít disciplínu.

V první řadě se zaměřte na snížení nahromaděné sexuální energie. Zde vám pomůže jednoduché řešení: co nejčastější sex. Zadruhé je vhodné pravidelně masturbovat, ale s přerušováním, abyste se snažili oddálit vyvrcholení. Na udržování erekce delší dobu pomáhají i Kegelovy cviky, ty byste měli cvičit ideálně každý den.

A na závěr ještě jedna rada: nepodceňujte dýchání. Pomalejší a pravidelné dýchání dokáže zázraky s oddálením orgasmu i erekcí. Vyzkoušejte to na ejoytablety.cz a uvidíte sami!