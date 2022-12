Nadýmání: Pomůže vám jednoduché pravidlo čtyř hodin

Pokud máte o svátcích problémy s nadýmáním, rozhodně v tom nejste sami. Naštěstí ale stačí jen dodržovat jednoduché čtyřhodinové pravidlo a vaše problémy zmizí nebo se alespoň zmírní, jak informuje Express.

Pravidlo čtyř hodin

Řada z nás si o Vánocích ráda dopřeje dezert po večeři nebo po obědě, nebráníme se smaženým pochoutkám a neodmítneme ani sladké limonády. Na tom sice rozhodně není nic špatného, může to ale vést nejen k nabrání několika přebytečných kilogramů, ale také k nadýmání. Naštěstí vám s tímto nepříjemným problémem může pomoci jednoduché pravidlo čtyř hodin.

Čtyři hodiny nejsou pouze náhodný úsek času, představují čas, za který se náš žaludek dokáže zcela vyprázdnit, jak uvádí výživový specialista Dr. Philipps pro Express. Ideální je tedy po každém jídle počkat 4 hodiny předtím, než si dáme další chod či dezert.

V momentě, kdy našemu žaludku nedáme dostatek času na trávení, se budeme potýkat s nadýmáním.

U štědrovečerní večeře nespěchejte

Důležité ale není jen to, jaké časové rozmezí si necháváme mezi jednotlivými chody či svačinkami. Záleží totiž také na tom, jak rychle jíme jídlo, které máme na stole.

To je totiž jeden z hlavních důvodů, proč se po štědrovečerní večeři můžeme cítit nafouklí. Řada z nás už se nemůže dočkat toho, až uvidí své blízké, jak si rozbalují své dárky pod stromečkem, a často tak jíme mnohem rychleji, než by bylo ideální. To je ale chyba.

V momentě, kdy s jídlem spěcháme, ho totiž nežvýkáme tak dlouho, jak bychom správně měli. Do našeho žaludku tak putují až příliš velké kusy jídla, které jsou pro něj mnohem obtížnější na trávení.

Delší žvýkání jídla nám může pomoci mimo jiné také předejít přejídání se, náš mozek tak totiž má mnohem více času na to, aby si uvědomil, že jsme plní.

Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu

Nadměrné pití alkoholických nápojů totiž může vést k nadýmání, ale také k poruchám trávení a celé řadě dalších zdravotních problémů.

Konzumace alkoholických nápojů totiž ovlivňuje kyselou aktivitu našeho žaludku. V žaludku se potrava nejlépe tráví, když se hladina kyselosti v žaludku pohybuje na stupnici mezi 1 a 2 pH. Výkyv kyselosti v žaludku zpomaluje trávení, a tak může vést i k nadýmání.

Krátká procházka

Nikdy nepodceňujte pozitivní dopady pravidelné krátké procházky na čerstvém vzduchu na vaše zdraví. Pravidelná fyzická aktivita totiž mimo jiné i podporuje správnou funkci našeho trávení a předchází tak nadýmání. Ideální je na procházku vyrazit po větším jídle.

Mátový čaj

Rychlým pomocníkem proti nadýmání je mimo jiné také mátový čaj. Bylinné čaje totiž obsahují určité látky, které nám mohou pomoci s trávením. Mimo mátový čaj vás nepříjemného nadýmání zbaví také zázvorový nebo heřmánkový čaj.

Zdroj: Express, Lilly Souter Nuttrition

