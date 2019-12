Námrazu na autě je možné odstranit rychle a bez námahy. Jen vědět, jak na to

Zima s sebou nese některé radosti - zvláště pro nadšené lyžaře a děti, tedy v případě, že žijeme v horských oblastech. V nížinách si moc sněhu neužijeme. To ale nebrání mrazivému počasí v zajišťování každodenní ranní „zábavy“ motoristů, tedy otravného škrábání čelního skla. Jde to ale mnohem rychleji a lépe a stačí k tomu málo.

Nechce se vám ráno dlouhé minuty čistit přední sklo (vlastně spíš všechna skla) automobilu, než vyjedete do práce? Asi jen málokdo miluje tu dobu, kdy postává u auta a vší silou se snaží zbavit jej námrazy, která brání ve výhledu. A proto je dobré se rozhlédnout doma v kuchyni a ze spíže vyndat třeba jen docela obyčejný ocet.

Octem proti ledu

Namrzlá okna u auta poměrně lze poměrně snadno očistit roztokem octa a vody v poměru 3:1 - tedy samozřejmě ve prospěch octa. Hotovým roztokem je vhodné naplnit běžný rozprašovač, který bývá ve většině domácností například pro péči o květiny. Pak už stačí jen postříkat skla a je téměř hotovo. Zbytky námrazy je možné odstranit velmi jednoduše.

Líh je nejlepší pomocník

Místo octa je dobré použít také líh, tentokrát je doporučovaný poměr jeho směsi s vodou 2:1 (opět je zde více lihu) Použití tohoto narychlo vyrobeného rozmrazovače je potom stejné jako u octa. K využití se nabízí také solný roztok, je ale nutné dát si pozor, abychom jím ošetřili opravdu jen skla automobilu. Lak na karoserii by za takovou - zvláště pravidelnější - „péči“ určitě nepoděkoval.

Ještě jednodušší

Někteří motoristé doporučují zvláště na slabší námrazu použít teplou vodu. To je jistě také možnost, je ale nutné dát si velký pozor na její teplotu. Velký teplotní šok sklu rozhodně nesvědčí a nikdo by se určitě nechtěl dívat, jak předním sklem putuje prasklina z jednoho kouta do druhého… Špatný není ani nápad naplnit teplou vodou termolahev, která se běžně používá například na prohřátí bolavých zad. Takto připravenou lahví jednoduše přejedeme sklo a led mizí pod rukama.

Pomůže i sluníčko

Pokud nemusíte na cestu vyrážet ještě za tmy, není marné vyzkoušet malý trik, který se může vyplatit. Všechno ale v tomto případě záleží na přírodě. Pokud je automobil zaparkovaný čelním sklem na východ, máme určitou naději, že se sluníčko ráno smiluje a s námrazou pomůže.

…a samozřejmě škrabka

Nemáte žádnou z nabízených možností po ruce? Potom bude muset přijít na řadu ona neoblíbená, nepříjemná, ale účinná škrabka. Prodávají se dokonce i škrabky na rukavici, takže oškrabaný led nemusí nutně zmrazit ruku ještě dříve, než řidič usedne za volant. A když není po ruce ani škrabka? Pak nezbývá nic jiného, než sáhnout po plastové kartičce - třeba některé z věrnostních, které rozdávají v každém obchodě. Takovou práci vám ale určitě nikdo závidět nebude.

Nejlepší je prevence

Je jasné, že se v zimních měsících musíme smířit s tím, že občas zkrátka auto oškrábat musíme. Pokud je ale očekávatelné, že bude mrazivá noc a ráno musí auto vyjet, je určitě nejlepší udělat preventivní opatření. Může jím být například ošetření skel zmiňovaným octovým roztokem nebo jiným vhodným přípravkem, zakrytí předního skla dekou nebo ono strategické zaparkování čelem k východu.