Netradiční podzimní jídla, která vás zahřejí a dodají energii. Vyzkoušejte něco nového

Zapomeňte na tradiční těžké podzimní pokrmy a vyzkoušejte letos něco nového. Že vás nebaví připravovat jen dýňovou polévku? V tom případě vyzkoušejte celerový krém s libečkem a kešu oříšky. A pokud přece jenom si nedokážete představit podzim bez dýně, tak si připravte lahodné cupcaky.

Zkusíte to, nebo se raw stravy bojíte?

K těmto dnům zkrátka neodmyslitelně patří polévky, které zahřejí na těle i duši. Zároveň zasytí, potěší chuťové pohárky, a navíc dodají tu správnou energii! Jemný a lahodný celerový krém s libečkem vás určitě nenechá chladným.

Blýskněte se a připravte svým bližním netradiční dezert v raw verzi – dýňovo-mangový cupcake. „Často jsou to právě dezerty, které jsou tím prvním krůčkem k odhodlání následně ochutnat i další typy raw jídel, než jsou ta sladká," přitakává Stanislav Petříček z bistRAWveg.

Celerový krém s libečkem (4 porce)

Suroviny na polévku:

300 g celeru

95 g kešu oříšků natural – namočte alespoň na 4 hodiny do vody

1 stroužek česneku bez středového klíčku

1,5 lžičky mořské soli

1 lžíce čerstvého libečku (nebo 2,5 lžičky sušeného)

0,5 lžičky bílého pepře

480 ml filtrované vlažné vody

libeček na ozdobu

Postup

Opláchnuté a zcezené kešu společně s ostatními surovinami rozmixujte v mixéru na hladký krém. Polévku nalejte do misky / na talíř, ozdobte nasekaným libečkem a podávejte.

Krém si můžete posypat také různými semínky, oříšky nebo například marinovanými semínky.

Suroviny na marinovaná semínka:

30 g slunečnicového semínka – namočte na 4 hodiny do vody

30 g dýňového semínka – namočte na 4 hodiny do vody

1 lžičku sojové omáčky tamari

špetka uzené papriky

špetka kajenského přepře

Postup

Opláchnutá a zcezená semínka smíchejte v misce s ostatními surovinami a nechte 6 hodin marinovat. Semínka stěrkou setřete na podložku sušicího plátu, rozprostřete a dejte sušit na 42 °C cca 6 hodin do sušičky (dokud nejsou křupavá).

Dýňový cupcake (9 kusů)

Suroviny na korpus

90 g slunečnicového semínka (aktivované)

90 g kešu oříšků natural – namočte alespoň na 4 hodiny do vody

špetičku mořské soli

špetičku mletého hřebíčku

1,5 lžíce nepraženého kakaa

90 g nesířených rozinek

1 lžíce nefiltrované vody

Postup

V robotu s „S“ nožem zpracujte prvních 5 surovin na jemnou směs. Přidejte rozinky a vodu a zpracujte v lepivou hmotu, kterou rozdělte na 9 částí po 30 g a vtlačujte do cupcake formičky vystlané potravinářskou fólií. Korpusky si odložte stranou.

Suroviny na krém

150 g máslové dýně zbavené slupky a jader – nakrájejte na kostičky

65 g měkkých datlí – suché datle namočte na 3 hodiny do vody

26 g sušeného manga natural – namočte na 3 hodiny do vody

32 g kešu oříšků natural – namočte alespoň na 4 hodiny do vody

1,5 lžíce oblíbeného sirupu (javorový, agávový, čekankový)

0,5 lžičky mleté skořice

0,5 lžičky sušeného zázvoru

0,75 lžičky mletého psyllia

1,5 lžíce kakaového másla – roztavte ve vodní lázni

1,5 lžíce kokosového oleje – roztavte ve vodní lázni

Postup

V robotu s „S“ nožem zpracujte dýni na velmi drobnou směs.

V mixéru rozmixujte mango, datle, kešu oříšky a sirup.

Přidejte dýni, koření, kokosový olej a kakaové máslo a rozmixujte na hladký krém.

Nakonec přidejte psyllium a promixujte. Stěrkou setřete krém do misky, přikryjte a dejte lehce ztuhnout do lednice. Přes cukrářský sáček s otevřenou hubičkou ozdobte korpusky krémem.

Cupcaky ozdobte dle libosti semínky, kokosem, kustovnicí, moruší apod. a před servírováním uchovávejte v lednici.

Zdroj: bistRAWveg

