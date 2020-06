Obezita způsobuje poruchy menstruace a ovulace. Může znamenat velké problémy s početím dítěte

Cukrovka, vysoký krevní tlak a také neplodnost – to vše má na svědomí obezita. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) z roku 2018 trpí v České republice obezitou 18 % žen a 20 % mužů. Půl roku před plánovaným založením rodiny by se tak obézní lidé měli rozhodnout, zda miminko opravdu chtějí a pokud ano, přizpůsobit tomu své stravovací návyky. To platí jak pro přirozené početí, tak pro asistovanou reprodukci (IVF).

Mírná nadváha nevadí, obezita už ano

„Ne každý člověk, který trpí nadváhou nebo obezitou, bude mít potíže s početím dítěte. Je ale prokázáno, že obezita ovlivňuje hormonální situaci v těle ženy. V tukové tkáni se totiž produkují hormony, které způsobují nepravidelný cyklus. Může jít o poruchy menstruace nebo ovulace. Pacientky to bohužel většinou nerady slyší a nechtějí si přiznat, že by problém s početím mohl být právě v jejich životním stylu,“ říká MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., z IVF Clinic.

Podle lékařů nebývá překážkou početí dítěte mírná nadváha, ale opravdu až obezita, kdy index tělesné hmotnosti (BMI) přesáhne číslo 30. „Přibližně 20 % pacientek, které se u nás chtějí léčit, má problém s vyšší hmotností. V některých státech lékaři pacientky, které přesáhnou určitou hranici BMI, ani neléčí. Nejprve jim doporučí poradní programy pro snížení hmotnosti a úpravu životního stylu. Za úspěch se obecně považuje snížení hmotnosti alespoň o 5 %,“ vysvětluje MUDr. Pavel Otevřel z kliniky reprodukční medicíny Reprofit.

Ovlivňuje těhotenství i porod

Obezita nebývá problémem pouze při početí dítěte, významně ovlivňuje i těhotenství a porod. „Cílem léčby neplodnosti není počít, ale porodit zdravé dítě. U obézních matek je vyšší riziko potratů i předčasných porodů. Setkáváme se také s vyšším výskytem těhotenské cukrovky a vysokým tlakem. V případě, že je dítě rozeno císařským řezem, dochází často ke špatnému hojení jizvy. Na zdraví není ohrožena pouze matka, ale i dítě. Špatnou výživou v těhotenství získává miminko sklon k poruchám metabolického systému a rodí se abnormálně velké,“ popisuje doktor Machač.

Obezita neovlivňuje jen plodnost žen, přestože jsou u nich změny lépe prokazatelné. Podle lékaře má vliv i na spermie. „Obézní muži mohou mít problém se samotnou souloží. Je třeba si také uvědomit, že nestačí pouze zplodit dítě, ale je třeba se o něj i postarat. Obezita a s ní často spojený nezdravý životní styl negativně ovlivňují kvalitu života a lidem hrozí závažné zdravotní komplikace v podobě cukrovky, vysokého tlaku a dalších nemocí,“ říká MUDr. Machač.

Problém je i dieta

Početí dítěte komplikuje nejen obezita, ale i opačná "strana mince", tedy výrazná dieta, a to zejména u žen. Mezi dietou a snahou o přirozené početí či IVF by měly uplynout alespoň tři měsíce.

„Při rozpadu tukových buněk se tvoří látky, které mohou poškozovat DNA, což vede i k poruše plodnosti. Z toho důvodu doporučuji všem pacientkám pouze pozvolné zdravé hubnutí, a to s dostatečným předstihem před početím dítěte,“ uzavírá MUDr. Otevřel.

KAM DÁL: Primář dětské hematologie Blatný: Hemofilie je pro rodiče strach na celý život, dítě může kdykoli krvácet.