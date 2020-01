Tlustší lidé mají více sexu než ti hubení. Nezabývají se svým vzhledem a mívají spokojenější vztah

Nejen muži, ale i ženy s vyšší váhou si oproti těm hubenějším užívají více sexu. Zjistila to nejnovější studie britských odborníků, která se pravděpodobně jako vůbec první spojitostí mezi váhou a sexuálním životem zabývala. Muži s vyšším BMI mají často spokojenější partnerský vztah a též je méně trápí různé vzhledové mindráky. A to jim právě v ložnici přidává potřebnou sebedůvěru.

Štíhlá postava rovná se atraktivnější vzhled a to se rovná bohatšímu a lepšímu sexuálnímu životu. Tato rovnice dle nejnovějších poznatků minimálně u mužů neplatí. Patrně první odborná studie, která zkoumala vztah mezi tělesnou váhou a sexuálním životem, odhalila, že u pánů s nadváhou byla oproti těm štíhlým až o třetinu vyšší šance, že si v týdnu před provedením průzkumu užili partnerský sex.

Muži s vyšším BMI zároveň vykázali i četnější frekvenci pohlavních styků. To samé platí i u žen. Podle studie mají ženy s nadváhou také o 16 procent vyšší pravděpodobnost, že budou mít více sexu než jejich tenčí protějšek.

Muži s vyšší váhou jsou spokojenější

Studii provedli výzkumníci z University College London a Anglia Ruskin University mezi 5 000 muži ve věkové kategorii 50 a více let a zveřejněna byla v odborném žurnále PLOS One. Mezi hlavními důvody, proč si muži s nadváhou užívají více sexu, odborníci zmínili fakt, že se mezi „kulatějšími“ muži vyskytuje mnohem méně těch s mindráky ohledně vzhledu, což jim v ložnici přidává potřebnou sebedůvěru.

Tlustší muži také častěji bývají ve spokojeném partnerském vztahu. „Toho je důkazem sama jejich vyšší váha, s níž si nedělají hlavu právě proto, že již nejsou „na lovu“, a místo toho si užívají častý sex s manželkou či dlouhodobou partnerkou,“ upřesnil Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz.

Pozor na sexuální dysfunkce

Na druhou stranu může ovšem zejména výraznější nadváha či obezita milostnému životu mužů uškodit, neboť se s ní mohou pojit problémy se sníženým libidem i výkonem. Výzkumy rovněž prokázaly spojitost obezity s erektilní dysfunkcí.

„Pro to, aby si lidé užívali častý a uspokojivý sex, nemusejí nutně dennodenně dřít v posilovně a při každém kile navíc se pouštět do drastických diet. Obvykle si stačí držet normální zdravé BMI nebo alespoň nespadnout do mezí obezity. Máte-li mírnou nadváhu, ale i tak jste ve svém těle spokojeni, není nutné se hned vrhat do hubnutí. Kladný vztah k vlastnímu tělu je pro kvalitní sex velmi důležitý,“ dodává Adam Durčák.