Okinawa, město s největší koncentrací lidí nad 100 let. Jaké je jejich tajemství dlouhého života?

Jedna z pěti "modrých zón" dlouhověkosti na světě, Okinawa, je zcela unikátním místem také proto, že lidé, kteří tu žijí, k sobě mají velmi blízko. Pravidelně se vídají při "moai," což je název pro skupinu přátel a známých, kteří spolu podnikají různé aktivity nebo také skupinová cvičení.

Podle knihy Ikigai: Japonské tajemství dlouhého a šťastného života od Hectory Garcii a Francese Mirallese konzumují lidé na tomto ostrově vyváženou dietu plnou zeleniny a potravin bohatých na antioxidanty, naopak se v jejich jídelníčkách téměř nevyskytují potraviny s vysokým obsahem cukru.

Společné mají také to, že jsou aktivní až do velmi vysokého věku a vždy jedí jen do polosyta, nepřejídají se. Také jim prý ale pomáhá trávit více času v přírodě a blízkost lidí, které mají rádi.

Ikigai

Tento koncept vznikl právě v Japonsku a je k němu odkazováno jako k něčemu, co vašemu životu dává smysl.

Pocitově lze ikigai vyjádřit jako emoci, kterou cítíte, když dosáhnete něčeho, o co jste dlouho usilovali a co bylo zároveň vaší životní vášní.

Ikigai mohou být pravnoučata, když prarodiče žijí pro jejich úspěchy a nemohou se dočkat každé jejich návštěvy, ale může to být i vaše práce, pokud opravdu milujete to, co děláte.

Podle studií je tato japonská součást života opravdu jednou z hlavních příčin dlouhověkosti.

Je to podle Okinawanů zkrátka klíč k dlouhému životu a navíc i ke každodennímu štěstí. Vždy prý musíte přesně vědět, co je vaše ikigai, a to vám pomůže váš čas vyplnit činnostmi, které životu dávají smysl. Tento nový cíl a s ním spojená motivace vám poté pomohou ve zdraví dosáhnout sta let.

Zdroj: BBC

