Osvědčené babské rady: Jak se zbavit komárů a dalšího nepříjemného hmyzu

Také milujete letní večery, sezení venku na terase, popíjení vína a kochání se noční oblohou? Jediné, co vám idylku narušuje jsou komáři a další hmyz, který na vás útočí? Všichni asi víte, že štípnutí od komára může být velmi nepříjemné, pojďme se tedy těchto narušitelů zbavit osvědčenými radami, které praktikovaly už naše babičky.

Pokud se vám na tělo nechce dávat chemický repelent, který sežetene v každé lékárně nebo drogerii a nevěříte na odpuzovací svíčky či jiné reklamou propagované přípravky, pak sáhněte po přírodních odpuzovadlech, které používaly už naše babičky.

Aromatická vůně hřebíčku

Jestli něco komáři nesnáší, tak je vůně aromatického hřebíčku. Vyzkoušejte si z něj tedy připravit domácí přírodní repelent. Stačí, když naložíte lžičku hřebíčku do 100 ml alpy nebo 50% lihu z lékárny. Lahvičku dobře uzavřete a nechte týden louhovat. Pak natírejte na paže, nohy a čelo. Nejen, že na rozdíl od repelentu vodička příjemně voní, ale navíc komáry opravdu odpudí.

Podobně můžete připravit i hřebíčkový olej, který můžete v misce postavit na noc na parapet otevřeného okna nebo na noční stolek.

Omamná vůně květin

Na okno nebo ke dvřím umístěte květiny, které komárům nevoní. Nebudou pak chtít vaše obydlí navštívit. Můžete je zasázet do truhlíků nebo třeba postavit v květináči či váze na parapet. A co že to komárům nevoní? Vsaďte na muškáty, afrikány, levanduli či pelyněk.

Zapalte bylinky

Skvěle fungují i bylinky, jako jsou bazalka, máta, rozmarýn, ale hlavně šalvěj. Zapalte ji v nehořlavé nádobě a buďte si jisti, že kouř z této bylinky je bezpečně odpudí. Pokud bylinky nemáte, sáhněte po česneku. Nemusíte ho konzumovat ani se s ním potírat jako topinka, stačí, když jím potřete parapet u otevřeného okna.

Vsaďte na kvasnice

Odborníci z Oxfordské univerzity zjistili, že komáři méně štípou lidi, kteří pravidelně konzumují maso a pijí pivo. Důvodem je prý pangamin, látka bohatá na vitamin B, jehož vůni komáři doslova nesnášejí. Jako prevence tedy zaberou i pivovarské kvasnice, které koupíte v lékárně nebo prodejnách zdravé výživy. Připravit si třeba zdravou drožďovou pomazánku nebo polévku s drožďovými knedlíčky. Pak máte nad komáry také vyhráno.

Žluté světlo

Dlě průzkumů prý komáři nevidí žluté světlo, můžete ho proto zkusit dát na balkonu či terase, případně i do ložnice. Vyměňte tedy bezbarvé zářivky za ty žluté.

