Podle čeho vybrat cestovní pojištění? Nehleďte jen na nejnižší cenu

Blíží se doba zimních dovolených a vy možná vyrazíte lyžovat do Alp nebo na prodloužený víkend do některého z evropských měst. Vždy si nezapomeňte sjednat výhodné cestovní pojištění – bude vás krýt v případě úrazu a pomůže vám v nepříjemných situacích, které mohou potkat každého z nás. Podle čeho si cestovní pojištění vybrat? To zjistíte v dnešním článku.

Srovnávejte pojištění na internetu

V nabídkách pojištění vám s orientací pomohou online kalkulačky cestovního pojištění . Například ta na Yespojisteni.cz vám v přehledném seznamu ukáže nejen cenu, ale i další důležité informace – instituci, hodnocení a limity pro léčebné výlohy, odpovědnost, úrazové pojištění a zavazadla. Výšipojistného plnění pro léčebné výlohy v případě zranění či nemoci oceníte co nejvyšší. Podobné je to upojištění odpovědnosti škod způsobených třetím osobám a připojištění majetku v zavazadlech. Zajímejte se i o to, zda vaše cestovní pojištění pokryje také potenciální repatriaci (návrat do domoviny).

Nízké limity nemusí být výhodné

U nízkých limitů se může stát, že pojistka nepokryje všechny vaše výlohy při hospitalizaci – mimo Evropskou unii může být cena za léčbu několikanásobně vyšší. V případě transportu vrtulníkem (třeba při úrazu na svahu) pak částka za léčbu také raketově vzroste. Proto se doporučuje minimální limit 1,5 milionu Kč při cestě do EU a aspoň 5 milionů Kč do vzdálených exotických zemí.

Pojistěte nejen sebe

Některé instituce nabízejí i připojištění zavazadel. Zcizení šperků z pokoje nebo ztráta kufru na letišti vás už nebude tolik pálit, pokud vám škodu pojišťovna uhradí. Dejte si však pozor, abyste splnili všechny podmínky (např. cennosti na hotelu musíte uchovávat v trezoru). Připojistit si můžete i cestovní doklady nebo domácího mazlíčka.

Průkazka pojištěnce vše nezachrání

I když máte modrou kartičku (evropský průkaz zdravotního pojištění), může vás ve státech EU zaskočit několik věcí. Pokud se zraníte nebo onemocníte, musíte si cestu do nemocnice zaplatit sami. Také se nedovoláte pomoci (třeba kvůli jazykové bariéře), protože vaše základní pojištění nezahrnuje asistenční služby v cizině. Proto se vám vyplatí zřídit si cestovní pojištění, ať už jedete kamkoli, navíc stojí jen kolem 10 Kč na den.

Kde si sjednat cestovní pojištění nejvýhodněji?

Nejjednodušší sjednání cestovního pojištění najdete na internetu. Za pár minut si tak můžete na srovnávačích zřídit to pravé pojištění pro svou dovolenou. Na Yespojisteni.cz lze získat levnější cenu oproti klasickým pobočkám pojišťoven – v základních balíčcích je již započítána sleva. Celkovou cenu ovlivňuje cílová destinace, délka pobytu, typ pobytu (turistický, s adrenalinovými sporty, pracovní aj.) a věk pojištěnce.

Chraňte se předem a vyhněte se nepříjemnostem

Vždy je lepší se předem chránit než zpětně řešit důsledky. Proto by cestovní pojištění mělo být samozřejmostí pro aktivního dobrodruha i pro jednorázového turistu mířícího do bezpečného resortu. I když se budete chovat opatrně, vždy se může přihodit nenadálá událost – stačí jen špatně došlápnout a vymknout si kotník. V takových případech oceníte kvalitní pojišťovnu, která vám kryje záda, proto pojištění do zahraničí určitě nepodceňujte.