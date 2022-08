Pravidla šatníku plnoštíhlých žen. Prodejte své křivky a nestyďte se za ně

Dobře padnoucí prádlo

Ačkoli ho málokdo vidí, dokáže pozvednout náladu, pomáhá vyniknout svrchnímu oblečení, a dokonce i zvýšit sebevědomí. Řeč je o správně zvoleném spodním prádle. Pokud i vy patříte k ženám typu "krev a mléko", nebojte se vystavit na obdiv své ženské zbraně. Častým faux pas je ale špatně zvolená velikost či nevhodný střih prádla.

U podprsenek se vyvarujte zapínání na dva háčky, ale zvolte širší zapínání. Pokud se čas od času věnujete nějakému sportu, volte rozhodně sportovní podprsenky. Z kalhotek vybírejte klasický střih s vyšším pasem či zvolte brazilky. Naopak se vyvarujte tang. Vždy mějte na paměti, že by vám prádlo mělo sedět a být z kvalitního a prodyšného materiálu.

„Většina žen se doslova snaží „nacpat“ své proporce do prádla menšího než ve skutečnosti potřebuje. Nebo ho naopak kupují o číslo větší v domnění, že tak skryjí plné tvary. Ani jedna z těchto variant však ženské postavě nelichotí. Důležité je vybrat vždy skutečnou velikost, kvalitní střih a také materiál. Vhodné jsou především přírodní látky, které jsou prodyšné, jako je například bavlna,“ říká Adam Rožánek, zástupce české značky, která vyrábí spodní prádlo.

Dejte stop oversize modelům

Většina žen s plnějšími tvary si myslí, že oversize oděvy odvedou pozornost od jejich proporcí. Pokud jste přesvědčena, že za volné oblečení schováte svá kila navíc, tak jste na velkém omylu. Je tomu přesně naopak. Volné modely opticky přidají další konfekční velikosti, takže pak působíte mnohem mohutněji, než ve skutečnosti jste. Vhodnější je, aby oblečení volně korespondovalo s vaší postavou a zvýraznilo pas.

Odpovídající velikost kabelky

Kabelka je neodmyslitelnou součástí ženského outfitu. Určitě i vy bez ní nedáte ani ránu. Kabelka by však měla korespondovat s vaší postavou. Proto vybírejte nejen podle vzhledu, ale také podle velikosti. Pokud si totiž vezmete příliš malinkou kabelku, budete působit větší, než jste. Stejně tak by kabelka neměla být ani příliš velká. Důležitá je také délka ramenního popruhu, nevhodné je například, pokud kabelka končí u pasu, protože zbytečně zvýrazní problémové partie.

Jaká velikost je tedy vhodná? „Kabelky nebo tašky přes rameno by měly být ideálně v poměru k vaší postavě. Neutrální jsou střední velikosti. A stejně jako u oblečení, i u doplňků platí zdůraznění vašich předností a minimalizování oblastí, od kterých chcete odvést pozornost. Pečlivým výběrem tak můžete najít ideální kabelku, která bude pracovat s vaší postavou, a nikoliv proti ní. Dnes se dají sehnat v mnoha velikostech, stylech a barvách, ve kterých si vybere každá žena tu svou,“ říká spolumajitel módní značky Vuch Martin Kůs.

Noste zajímavé doplňky

Vybírejte správné doplňky. Plnoštíhlé ženy moc dobře vědí, že jejich nejproblematičtější partií je bříško. Zde se tuk ukládá nejvíce a nechce se pustit. Mnoho žen proto nosí halenky, topy a tílka, která jsou volná a beztvará. Jděte na to úplně jinak a zařaďte do svého šatníku pásky. Používejte pásky různých velikostí i tvarů. Noste je ale v pase, a ne na bocích. Odvažte se ukázat, jak štíhlý pas máte. Je to pouze otázka zvyku a náhledu na sebe. I když máte plnější křivky, nemusíte z toho mít obavy, naopak. S výrazným páskem bude vaše silueta působit mnohem lépe tvarovaná a vy získáte konečně ženské křivky.

Dalším skvělým tipem jsou zajímavé náušnice, výrazný náhrdelník, brože, čelenky, které mohou odvést pozornost od vašeho těla a nasměrovat pohled jinam.

Pestré barvy a veselé vzory

Už dávno neplatí, že se musíte při větších rozměrech zahalovat pouze do černé či tmavé barvy. Ono se sice říká, že černá barva zeštíhluje, ale není potřeba ji nosit pořád. Zkuste si pořídit oblečení v oblíbené trendy barvě a hoďte za hlavu, že jste dostatečně nezhubla.

Pokud jde o vzory, ani těch se vzdávat nemusíte. Jediné, čemu se raději vyhněte, jsou drobné vzory, například s malými kytičkami. Přednost dejte spíše velkým vzorům či květům. Květinový potisk je už taková nadčasová stálice na poli módy, proto mít v šatníku květinové sako nebo šaty je vždy IN.

Zajímavá obuv

Správnou obuv by neměly podceňovat ani korpulentnější ženy. Při vyšší tělesné hmotnosti může docházet k přetěžování chodidel, proto je vhodné se na ně také více zaměřit. Kvalitní kožená obuv s měkkým došlapem by tak měla být základ. Vyhněte se botám, které vypadají jako cvičky. Dále pak placatým botám s gumou přes nárt.

Jste-li milovnice podpatků, tak pro vás máme dobrou zprávu. Můžete je nosit s klidným srdcem dále. Vybírejte hlavně z typů, jako jsou kitten heels, blokové podpatky, platformy. Tyto boty vám poskytnou požadované centimetry na výšku a nebudou trpět vaše nohy. Vnitřek boty by měl být kožený a anatomicky tvarovaný. Jen tak se ponesete i v náročném pracovním tempu jako královna.

