Co o vás vypovídá spodní prádlo?

Neuvědomujeme si to, ale cokoliv, co děláme, to, jak se oblékáme, jak se rozhodujeme, jak komunikujeme, to všechno o nás něco vypovídá. Těžko tomu uvěřit, ale i kalhotky dokážou o našem nitru a o tom, co si v něm nosíme, říct docela dost. Je dokázáno, že muži se svým oblečením snaží ukázat světu, jak jsou na tom finančně. Ženy se zas snaží podpořit a zvýraznit svou krásu. I na základě toho volí spodní prádlo, oblečení či plavky.