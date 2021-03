Nová móda v době koronaviru. Pěstovat houby v domácnosti není nesmysl, ale geniální podnikatelský tah

Se zajímavým podnikatelským záměrem začal Angličan Michael Crow už v roce 2017. Prodává totiž vše, co je třeba, abyste si doma pěstovali houby pro vlastní kulinářské potěšení. „Je to skvělé, protože můžeme propojit lidi všech věkových skupin, ze všech oblastí života. Lidé zjišťují, že pěstovat jídlo jde opravdu dobře a není nic složitého se to naučit," říká pro britský server The Guardian.

Hit během pandemie

Podnikání, které se rozvíjelo plynule a pozvolna, dostalo zásadní impuls během pandemie koronaviru. „Byla to prostě bomba,” sděluje mladý inovátor pěstitelství v domácnosti. „V jednu chvíli se zdálo, že pěstovat houby chce snad každý,” popisuje situaci, která ho mile překvapila.

Vše vychází z faktu, že období pandemie lidi uzavřela více v domácnostech a zásadně se omezily možnosti navštěvovat restaurace. Vaření, které se už dlouhodobě mění z povinnosti ve styl a módní trend, dostalo ještě větší impuls právě během pandemie.

Lidé si pečou vlastní chleby, tak proč by si nemohli pěstovat houby v kuchyni? Kromě toho, že je to velmi jednoduché a výtečné ke konzumaci, osvěžíte svoji kuchyň i po vizuální stránce. Další firma, která se ve Velké Británii věnuje podobnému podnikání, eviduje, že během pandemie jejich zisky vzrostly o 320 %!

Stačí si koupit výbavu

Ten, kdo už někdy v domácnosti něco vysadil, jistě nepohrdne pokusem i o to zasadit si sazeničky hub. Mít doma v truhlíku hlívu ústřičnou lákalo také londýnského studenta medicíny Barclaye Brama. V listopadu loňského roku si vyzvedl na svém místním trhu pěstitelskou sadu. Hlívy ústřičné jsou oblíbenou houbou pro pěstitele začátečníky, protože nejsou náročné na údržbu. Navíc se ukázalo, že jíst plody vlastní práce je také chutnější.

Kdo tedy v současnosti hledá zajímavý trend a touží vyplnit prázdné místo na trhu i v České republice, tak směle do toho. Národ houbařů to jistě ocení…

