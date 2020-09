Příroda je mocná, často si poradí i s novými nemocemi. Jak usušit a využít šípek, aby nám opravdu pomohl?

Na co je šípek? To většina z nás velmi dobře ví a pokud by někdo měl pochybnosti, pak je dobré si pamatovat, že krásně rudé “kapsličky”, tedy plody šípkové růže, která na jaře tak krásně kvete, obsahují jak důležité a nápomocné vitamíny, tak i řadu minerálních látek. Ano, šípek můžeme směle zařadit mezi další kouzelné pomocníky, které nám příroda nabízí. Jen ale také musíme dobře vědět, jak se o tento dar postarat, aby byl co nejúčinnější.

Ve správný okamžik...

Důležitým momentem, který výrazně ovlivní kvalitu šípku po celou dobu jeho skladování až po využití, je okamžik, kdy jej půjdete sbírat. Šípky musí být zralé, ale pokud je necháte přezrát a ony ztratí svoji pevnost, snižuje se s nich obsah vitamínu C, který je základem jejich léčivých schopností.

Kdy sbírat šípek?

Jednoduše řečeno - na sběr šípku je ten nejlepší čas právě teď, na přelomu září a října. Pokud bychom nechali jeho plody přemrznout, ztratí výrazně na svojí kvalitě. Šípky určitě nepůjdeme sbírat za deště, protože je budeme sušit, a pokud bychom neměli dostatek prostoru pro dokonalé rozložení šípků na sítu a jen v jedné vrstvě, riskovali bychom, že začnou plesnivět. Jistě bude vhodné najít keře, které nerostou přímo u silnic a nejsou tak přímo vystaveny zplodinám z výfuků. Dalším problémem jsou keře, rostoucí při samém okraji pole, kde mohou být kontaminovány nejrůznějšími chemickými postřiky. Takové šípky bychom asi také doma mít nechtěli. Plody sbíráme do prodyšné nádoby, určitě se vyvarujeme igelitové tašky, ve které by se mohly cestou domů zapařit.

Na spotřebu nebo k uložení?

Nejprve si musíme ujasnit, jestli budeme šípky, které jsme si přinesli domů, zpracovávat v průběhu několika příštích dnů nebo je plánujeme uchovat na delší čas. Pro rychlou konzumaci stačí je uložit v tenké vrstvě v místnosti, kde teplota nepřekračuje 7 °C s minimálním přístupem světla. Takto nám vydrží přibližně čtrnáct dnů.

Sušit opravdu pečlivě

Jestli ale chceme mít šípky k dispozici po celou zimu, je nutné je usušit nebo i jinak zpracovat. Nejčastější způsob, jak uchovat šípky pro dlouhé měsíce, je sušení. Můžeme je buď rozložit na plech a při přibližně padesáti stupních sušit v troubě. Využít můžeme samozřejmě také sušičku. Musíme se ale připravit na to, že to nepůjde rychle. Úplně suché šípky pak můžeme v dobře uzavřených sklenicích a v temné místnosti uchovávat klidně celý rok.

Jak na šípkový čaj

Jak bylo uvedeno, šípek obsahuje opravdu velké množství vitamínu C, který dokáže posílit imunitu a bojovat proti nespočtu nemocí. Abychom o něj nepřišli, je třeba zachovávat při přípravě čaje určitá pravidla. Sušený šípek nejprve na několik hodin namočíme do vlažné vody a následně jej přelijeme vodou, teplou 50 °C. Pokud bychom šípky přelili vroucí vodou, přijdeme o značnou část zdraví prospěšných látek, a to by byla škoda. Suché šípky můžeme před zalitím teplou vodou také rozdrtit, ale protože by se jen těžko podařilo odstranit všechny chloupky, které by pak mohly vyvolat i alergickou reakci, je lepší takto rozdrcené šípky vložit do látkového sáčku a v něm teprve do konvičky.

Nemáte rádi šípkový čaj?

Ne každý musí milovat bylinkové čaje. Pro takové případy může dobře posloužit třeba šípkový sirup, který připravíme poměrně jednoduše z rozdrcených čerstvých šípků, které necháme minimálně 12 hodin louhovat ve vodě. Následně vše zahřejeme (nevaříme) a přecedíme přes plátýnko. Podle chuti osladíme, přidáme citronovou šťávu a plníme do lahví, které dobře uzavřeme a skladujeme v chladu. Na jeden díl šípků přitom použijeme dvojnásobné množství vody, 1,5 dílu cukru a citronovu šťávu podle potřeby a hlavně chuti.

K čemu je šípek pro tělo dobrý?

Kromě již zmiňovaného posílení imunity a působení proti infekčním chorobám nám může šípek pomoci při okysličování těla, které je důležité pro správné fungování jednotlivých orgánů v těle, pomáhá v prevenci proti vzniku křečových žil a v neposlední řadě také pečuje o naše nervy. A to už jsou důvody, kvůli kterým se jistě vyplatí vyrazit do přírody a doplnit lékárnu o jeden z jejích zázraků…

