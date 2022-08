Proč si sestavit desetiletý plán pro svůj život a jak na to

Váš desetiletý plán by měl obsahovat

Podívejme se, jaká témata z osobního desetiletého plánu nikdy nevynechat. Na následujících tématech se shodují odborníci osobního managementu napříč kontinenty. Každý z nich uvádí ještě i jiná témata, my jsme ale vybrali ta, na kterých se shodnou v podstatě všichni. Je jich sice jen šest, ovšem už na první pohled vidíte, že jsou vlastně všeobjímající.

Zdraví a kondice

Ať chceme nebo ne, naše osobní zdraví a fyzická kondice jsou v životě tím nejcennějším, co máme. Ještě než se začnete čertit, že nejcennější je rodina a děti, zastavte se. K čemu je vám prospívající rodina, když vy sami budete omezeni následky civilizačních chorob vyvolaných jen a pouze tím, že jste se o sebe dlouhodobě nestarali? Je to jako při poplachu v letadle: nejprve musíte masku s kyslíkem nasadit sobě, a pak teprve se starat o ostatní - jinak jim nebudete nic platní.

Do plánu je nutné zařadit nejen pravidelné preventivní prohlídky, ale i vaši osobní snahu, abyste zůstali fit. Možná chcete zhubnout, možná chcete nabrat svalovou hmotu, možná chcete zůstat ještě i za deset let stejně fit, jako jste dneska. Možná trpíte chronickou chorobou - a chtěli byste její co nejpomalejší progresi, pokud progrese z velké míry závisí i na tom, jak se k chorobě postavíte vy sami.

Nastavte si cíl, který vám vyhovuje, a zhruba sepište, co pro jeho dosažení bude potřeba celých těch deset let dělat, co si pro jeho dosažení musíte dokázat sami pro sebe zajistit. Takto budete postupovat i u ostatních cílů.

Osobní rozvoj

Kde byste se rádi viděli za deset let, co se kvality vaší osoby a osobnosti týká? Chcete si doplnit nedokončené vzdělání? Ponořit se mnohem hlouběji do koníčka, který vám přináší radost, ale je náročnější na znalosti a dovednosti? Chcete více poznat svůj region nebo kontinent, určitou kulturu?

Díky nastavení směru vašeho osobního rozvoje se budete cíleně poohlížet po akcích a činnostech, jež jsou s nimi spojené. Samy k vám totiž nikdy nepřijdou. A hlavně: ani ve stáří nezůstanete bez zajímavých koníčků a aktivit, nebude vás tak ohrožovat seniorská samota a pocit zbytečné existence.

Vztahy a rodina

Vztahy a rodina se dají plánovat ze všeho nejméně, protože nezávisejí jen na vás. Tady si nastavte jen obecné směřování. Například zda o vztah ještě vůbec stojíte (třeba coby brzký vdovec), jestli toužíte po dětech apod. Ostatní z toho pak samo vyplyne interakcí mezi vámi a vaším okolím. Ale tím, že sami sebe ve své hlavě nastavíte vytouženým směrem, budete mnohem otevřenější událostem, které k cíli mohou vést.

Práce a podnikání

Ani práce a podnikání nezávisejí jen na vás, ale ovlivnit je můžete opravdu ve velkém. Nastavte si sami v sobě, kde se chcete za deset let v této oblasti vidět. A uvidíte, že z toho samy vyplynou cíle pro pětileté, tříleté, roční, měsíční, týdenní a každodenní plánování. Ano, zejména u podnikání je potřeba se plány zabývat o něco intenzivněji.

Osobní finance a investice

Další oblastí důležitou k tomu, abyste se za deset let našli, kde si nyní představujete, jsou osobní finance, zejména investice. Ale pozor, do osobních financí patří nejen příjmy z práce a podnikání, plánované výdaje na různé oblasti života, ale i půjčky, skrze které svých cílů dosáhnete. Půjčky nevnímejme negativně. Proč? Protože když se k nim postavíme zodpovědně, urychlí cestu k našim cílům. Jen se musíme pečlivě starat o jejich splácení.

Myšleny jsou všechny typy úvěrů, které budete potřebovat využít. Ať už to je hypotéka na rekonstrukci vašeho současného bydlení, nebankovní půjčka na pořízení lepšího vybavení, které využijete i v budoucím podnikání, nebo třeba nákup auta na splátky, ať už to bude autopůjčka nebo leasing. A co ty investice? Ty mají být opravdu dlouhodobě nastaveny, takže do desetiletého plánu se skvěle hodí!

Společenská odpovědnost

Možná jste se s tímto pojmem zatím setkávali jen u větších firem, které na svých stránkách prezentují, kde a jak pomáhají. Ale nejde jen o firmy. I lidé se potřebují cítit užiteční v širším rámci, než je rodina. Samozřejmě pokud jste maminkou na mateřské a plánujete další dítě, asi toho moc v aktuálním plánu nevytvoříte.

Ale jakmile děti budou samostatnější nebo pak „vyletí z hnízda“, touha po společenské odpovědnosti, charitě nebo dobrovolnické činnosti bude zase vyšší. V osobním managementu pak budete mít mnohem více možností a prostoru. Ale s jeho studiem můžete začít již nyní.