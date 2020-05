Recepty plné vitamínů: Sezona ředkviček a jarní cibulky právě začala

Pokud se vám chuť ředkviček příliš nelíbí, ale nechcete si nechat ujít jejich pozitivní vliv, můžete je vyzkoušet v receptech, které je zjemní. Například v pomazánkách, salátech, ale také je vhodné je přidat do krémových polévek.

Ředkvičky jsou vynikající také při očistě střev a celého trávicího ústrojí, jelikož ničí škodlivé bakterie, viry a plísně. Kromě toho také napomáhají ředit hleny, což ocení nejen marodi, ale také kuřáci. Ředkvičky obsahují vitamín C, B1, B2 a B6, betakaroten, železo, vápník, síru, draslík, hořčík, fosfor a další prospěšné látky.

Lehký bramborový salát s kapary, ředkvičkami a koprem

Ingredience:

800 g uvařených brambor,

3 uvařená vejce,

100 g kapar v nálevu,

1 svazek ředkviček,

200 ml bílého jogurtu,

1 lžíce dijonské hořčice,

kopr,

sůl,

pepř.

Postup: Oloupejte brambory, nakrájejte je na kousky a vložte do mísy. Kapary přeceďte od nálevu a přidejte k bramborám do mísy. Ředkvičky nakrájejte na slabé plátky a přidejte do mísy. Vše osolte a opepřete dle chuti, přidejte jogurt, hořčici a na kostičky nakrájená vejce. Důkladně promíchejte a podávejte ozdobené nasekaným koprem.

Rýžové nudle s krevetami, ředkvičkami, okurkou a koriandrem

Ingredience:

100 g oloupaných a vařených krevet,

200 g rýžových nudlí,

1/2 salátové okurky,

6 ředkviček,

1 červená cibule,

sůl,

pepř,

olivový olej,

citronová šťáva,

koriandr.

Postup: Rýžové nudle uvařte dle návodu, sceďte a propláchněte studenou vodou. Na pánvičce rozpalte olivový olej a orestujte krevety dorůžova. Krevety promíchejte s nudlemi ve velké míse. Poté přidejte nakrájené ředkvičky, cibuli a okurku. Dle chuti osolte, opepřete a dochuťte citrónovou šťávou. Důkladně promíchejte. Naservírované porce na závěr ozdobte čerstvým koriandrem.

Jarní cibulka plná vitamínů

Přestože jarní cibulku v obchodech najdeme po celý rok, je právě teď v té nejlepší kvalitě, v jaké si ji lze dopřát. Její chuť je jemnější a sladší než u klasické žluté cibule, a proto je pro mnoho lidí chutnější. To se hodí obzvláště teď, ve virovém období, jelikož je opravdu bohatá na vitamíny.

Obsahuje vitamín C a také vitamíny skupiny B. Díky obsahu kyseliny listrové je také vhodná pro budoucí maminky. Z minerálů v jarní cibulce najdete například jód, draslík, hořčík, železo a vápník. Nejlépe je konzumovat cibulku syrovou nebo jen mírně povařenou ve vodě, aby si uchovala veškeré vitamíny a minerály. Výborná je zejména do pomazánek.

Cibulku je vhodné skladovat v suchu a temnu, aby nepřišla o prospěšné látky. V ledničce vám vydrží minimálně týden, ale před konzumací je zapotřebí otrhat oschlé části. Cibulku lze uchovávat také ve vázičce s vodou, nezapomínejte ale vodu pravidelně měnit.

Vajíčková pomazánka s jarní cibulkou

Ingredience:

5 kusů vajec,

2 ks nakládané okurky,

350 ml majonézy,

jarní cibulka,

sůl,

pepř,

toustový chléb.

Postup: Vejce uvaříme natvrdo a necháme je vychladnou. Studená vejce oloupeme a přes krájecí mřížku na vajíčka naporcujeme na kostičky do mísy. Přidáme nadrobno nakrájenou jarní cibulku, okurky a majonézu. Vše dobře promícháme. Ochutíme solí a pepřem. Hotovou vaječnou pomazánku podáváme s toustovým chlebem.

Grilované brambory se slaninou, jarní cibulkou a bylinkovým dipem

Ingredience:

500 g brambor typu A,

250 g anglické slaniny vcelku,

4 jarní cibulky,

4 stroužky česneku,

rozmarýn,

100 ml extra panenského olivového oleje,

100 g bílého smetanového jogurtu,

100 g zakysané smetany,

pažitka,

petrželka,

1 citron,

sůl,

pepř.

Postup: Očištěné a omyté brambory i se slupkou nakrájíme na měsíčky. Do grilovacího tácku k nim přidáme nakrájenou slaninu, jarní cibulku, česnek a snítky rozmarýnu. Zakapeme polovinou olivového oleje a dochutíme solí a pepřem. Grilujeme dozlatova, nejlépe přiklopené, asi 25 minut podle velikosti brambor. Průběžně obracíme.

Dip: Smícháme jogurt, smetanu, nasekanou pažitku, petrželku, šťávu a kůru z citronu. Dip dochutíme zbývajícím olivovým olejem, solí a pepřem. Podáváme s grilovanými bramborami.

