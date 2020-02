Varné typy brambor napoví, k čemu je využít. Potom už neuděláme chybu

Brambory jsou stálicí našeho jídelníčku, dokonce jich podle statistik sníme nejvíce ze všech sledovaných potravin v průběhu roku i života. A tak si určitě zaslouží naši pozornost. Bylo by dobré vědět, kdy a k čemu jaké brambory použít. Jistě - pokud jich máme plný sklep, asi se nad tím moc nezamýšlíme, ale když je jdeme koupit do obchodu v malém sáčku, není problém vybrat ty správné právě pro dnešní oběd.

Při výběru brambor k určitému konkrétnímu použití (na kaši, do salátu, na hranolky…) bychom se měli řídit tak zvaným varným typem. O co se jedná? Na každém balení brambor by měl být vyznačen kromě jiných nezbytných informací také jejich varný typ. Jde o písmena A, B nebo C. Toho jsme si jistě již všimli, ale jak se podle nich řídit?

Na co je “áčko”?

Podle informací společnosti k takovému hodnocení nejpovolanější, tedy Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, jde v případě typu A o brambory „s velmi pevnou a pevnou, nerozvářivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou dužninou. Jsou vhodné pro přípravu salátů, k opékání, k vaření ve slupce i bez slupky a k zapékání, tj. jako příloha.“ V podstatě tedy víme vše. Odrůdy brambor, které spadají do tohoto varného typu, tak budeme pravděpodobně pořizovat hlavně před Štědrým dnem, kdy výborně poslouží k přípravě vánočního salátu. Nemusíme je ale zatracovat ani jindy, kdy se z nich jistě podaří vykouzlit třeba vynikající francouzské brambory a další jídla, kde chcete s vařenými brambory manipulovat a přitom z nich nevyrobit kaši.

Na kaši raději “C”

Jak lze předpokládat, na škále A - C stojí “céčko” na opačném konci i co se týká vlastností brambor. Oproti již zmiňovaným se tedy ty, označené písmenem C, snadno při vaření rozsypou, jsou moučnaté a pokud bychom je chtěli použít do salátu, vytvoříme spíše hrubou kaši. Proto se hodí na pyré, do těsta, při pečení bramborových placek, ale také na výrobu hranolků, které je dobré pro dokonalý výsledek před smažením nejprve uvařit a nechat vychladnout.

“B” je někde ve středu

Hranice varných typů jednotlivých odrůd není možné určit tak úplně snadno. Každopádně ale přibližně uprostřed stojí brambory varného typu B, které je ideální použít jako běžnou přílohu k masu, ale neuděláme chybu ani v případě, že z nich vykouzlíme bramborový guláš nebo je použijeme k zapečení. Pokud s nimi budeme nakládat s trochou opatrnosti, určitě se podaří i salát. Vypadá to tedy, že pokud si nejsme v obchodě jisti, po jakém varném typu brambor sáhnout, s “béčkem” v podstatě chybu neuděláme.

AB nebo BC

Jak bylo uvedeno, jde o přírodu, vlastnosti jednotlivých odrůd se mísí a jednoznačně určit hranici každého typu v podstatě není možné. Proto se v některých případech objevují i označení AB nebo BC, což samozřejmě značí, že jsou vlastnosti brambor na hranici mezi dvěma typy. A my již nyní víme, že na salát použijeme raději AB než BC brambory. Tedy pokud budeme mít možnost výběru.

Také se řídíte při výběru brambor podle tohoto principu?