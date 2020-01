Sedmý rok manželství: osudový není, ale svoje rizika má. Dá se proti nim bojovat

Statistiky hovoří jasně - ačkoliv je míra rozvodovosti, tedy počet rozvodů v poměru k počtu uzavřených manželství, stále hodně vysoká (v roce 2018 se bylo rozvedeno 24 tisíc manželství a naopak uzavčeno 54 tisíc nových svazků), od roku 2010 pomalu, ale vytrvale klesá. Právě v roce 2010 byl počet rozvodů přesně na polovině počtu nově uzavřených manželství.

Zlý sedmý rok

Sedmý rok manželství nebo soužití s sebou podle mnohých nese větší riziko jeho rozpadu. Je to tak ale i ve skutečnosti? Rozhodně je pravdou, že jde o období, kdy partneři často docházejí do stadia hodnocení celého vztahu. Prvotní zamilovanost je ta tam a z vášnivého vztahu se pomalu stává pevné přátelství - v tom lepším případě. Pokud ale bylo manželství založeno z větší části právě na aktuální zamilovanosti, nemá mnoho nadějí na pokračování. Ledaže by oba partneři na stálosti vztahu aktivně pracovali. Psychologové, a vlastně i statistiky se ale shodují, že takový stav může přijít i v jiných letech než právě v tom sedmém.

Návrat do práce

Často se stává, že kolem sedmého roku manželství se ženy vrací po mateřské dovolené do práce. Několik let čtyřiadvacetihodiné péče o děti je sice samozřejmě jedno z nejkrásnějších období v životě ženy, ale návrat z hřiště a procházek s kočárkem v parku do běžného života přináší i jistá úskalí. Mateřská dovolená je ve většině případů spojena s omezením společenských kontaků i zájmu okolí a nástup do zaměstnání pak znamená velký obrat. Ženy se často nedokáží vyrovnat například s běžnou pozorností kolegů, která nemusí znamenat nic vážného, ale v očích té, jež se po letech vrací do takovéhoto života, může vyvolat pocit zájmu, který doma možná postrádá. Je to něco nového. A tak se snadno může stát, že se začne zamýšlet nad podobou vlastního manželství, aniž by její partner tušil, že něco není v pořádku. A napětí narůstá…

Kariérní postup

Abychom ale nehovořili jen o ženách, svoje kameny na manželské cestě mají samozřejmě i muži, kteří mnohdy začnou svoji manželku po určité době vnímat jako samozřejmost, jako jistotu. V tom momentě může odjít k tomu, že péče o ni i o vztah celkově začne slábnout, což se na atmosféře v manželství samozřejmě projeví. Ani žena v takovém případě nemusí mít důvod ke zvláštní péči o sebe sama - a pak se objeví upravená mladší kolegyně a problém je na světě. Navíc v případě, kdy je živitel rodiny povýšen nebo změní zaměstnání a objeví se kolem něj noví a jistě zajímaví lidé.

Stěhování

Stejně jako mnohé další změny potká mnoho manžeství po několika letech soužití stěhování. Právě nyní, v případě, kdy je kariéra alespoň jednoho z nich víceméně úspěšná, se mohou manželé rozhodnout k zásadnímu kroku: koupě nebo stavby vlastního bydlení. A s tím přichází také stěhování a jako v obou předchozích případech i změna okolí, včetně sousedů. Opět se jedná o určité riziko.

Pečovat o manželství

Z předchozích odstavců se může zdát, že manželství je jen sled všemožných pokušení, která musejí manželé denně překonávat. Upřímně řečeno, něco pravdy na tom je. Záleží ale na tom, jak pevný svazek je, jaké hodnoty manželé vyznávají a jakých se drží a hlavně - zda prvotní zamilovanost dokázali proměnit ve skutečnou celoživotní lásku, na které jim záleží více než na chvilkovém pomatení smyslů.

Třináctileté manželství

Počet rozvodů tedy nyní klesá, zdá se, že manželé mění svůj pohled na svět. Spolu s poklesem rozvodovosti ale přichází také prodlužování délky manželství, která jsou rozváděna. Zatímco v roce 2010 to bylo 12,7 roku, o šest let později už 13,1 let. Vypadá to tedy, že ona tolik obávaná sedmička až takovou roli nehraje. Na druhou stranu důvodem prodlužování průměrné délky manželství do případného rozvodu je větší množství těch, kteří se rozvádějí po poměrně dlouhé době - dvaceti i více let od svatby.

Proč se rozpadají dlouhodobé vztahy?

Podle psychologů jsou pro každý vztah důležité určité jeho milníky. Pro manželství, která trvají kolem dvaceti let, je to většinou odchod již dospělých dětí. Takoví partneři se potom ocitají v dlouho zapomenuté situaci, kdy mají čas na svoje koníčky, na sebe navzájem. Jde o to, jak se této šance chopí a jestli i po letech společné péče o potomky a starostí o běžný chod domácnosti najdou i jiné téma, které oba zajímá, na kterém mohou vystavět další život. Když se takový společný bod nenajde, mají partneři možnost buď přijmout skutečnost, že žijí víceméně vedle sebe a přizpůsobit se, zařídit si život podle svého, nebo se stále ve větší míře rozhodují k radikálnímu kroku. Také - zvláště ženy - nemají už tak velkou potřebu udržovat případný dlouhodobě nefunkční vztah „kvůli dětem“. Ale důvodů, kvůli nimž končí dlouholetá manželství, je samozřejmě mnohem více. Věřme tedy, že i v dalších letech bude rozvodů ubývat a lidé se opět naučí žít tak, aby jejich láska vydržela na celý život.