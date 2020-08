V čem jsou nové loterie Fortuny atraktivnější než Sportka?

Až do 15. století sahají kořeny prvních loterií, kdy na knížecích dvorech pořádali italští kupci obdobu dnešních loterie. Jednalo se spíše o slosování zboží, často k dobročinným účelům, ale již tenkrát hrálo hlavní roli štěstí a výherní loterijní tikety.

Až do 15. století sahají kořeny prvních loterií, kdy na knížecích dvorech pořádali italští kupci obdobu dnešních loterie. Jednalo se spíše o slosování zboží, často k dobročinným účelům, ale již tenkrát hrálo hlavní roli štěstí a výherní loterijní tikety.

Postupem času se loterie staly jednou z celosvětově nejmasovějších hazardních zábav. Lidi láká možnost zisku opravdu vysokých částek, často i při minimálních vkladech do hry. Koho by neuchvátil adrenalin plynoucí z možnosti vyhrát miliony i tiketem v ceně pouhých několika desítek korun. Právě na to vsází loterijních společností a nově také legální online casina.

České populární online loterie

V České republice je již historicky synonymem pro loterie hra Sportka. Neznám nikoho, kdo by Sportku nejen neznal, ale kdo by si v ní někdy nevsadil tiket. Taktéž asi žádná jiná loterie v česku nezrodila tolik milionářů, jako právě Sportka. To může být ale již brzy jinak!

Vývoj moderních technologií mění také možnosti loterií. Hráči dnes mají mohou sázet své tikety online a hrát číselné loterie nejen ze svého desktopu, ale také i mobilního zařízení – stačí jen připojení k internetu. Toho využívá nejen Sazka, ale nově také další společnosti. Hodně lákavé jsou nové online loterie od Fortuny.

Pro mnoho hráčů jsou pravděpodobně online loterie od Fortuny, neboli Fortuna číselky, naprostou neznámou a tak nebude od věci vypíchnout pár základních informací a předností této nové možnosti, jak se stát milionářem.

Nové online Fortuna loterie s bonusem do hry zdarma

Aktuálně lze u sázkové společnosti Fortuna vsadit tyto tři online loterie:

Lucky Six

Next 6

Lucky X

Losování těchto loterií probíhá přibližně každé 4 minuty a všechna losování lze sledovat online přímo na stránkách ifortuna.cz. Možnost pobavit se kdykoli a kdekoli dělá tyto nové číselné hry mnohem zábavnější a atraktivnější. Například Sportka se losuje pouze 2x týdně, což jí oproti Fortuna číselkám znevýhodňuje. Pokud se rozhodnete hrát s Fortunou, stačí zakoupit los a okamžitě sledovat, zda jste vybrali ta správná šťastná čísla.

Když už jsme u těch rozdílů mezi Sportkou a Fortuna číselkami, tak nelze nezmínit zásadní výhodu loterií od Fortuny, kterým je předem definovaný výplatní poměr. Zatímco ve Sportce si předem nemůžete být jistí kolik vyhrajete, tak u Fortuna loterií vždy víte, o jaké sumy hrajete. Losy do Fortuna online loterií mohou si vsadíte již od 20 korun a i tato nízká investice vám dává možnost vyhrát až o 5 miliónů korun.

Vyzkoušejte si tuto novou příležitost, jak se během pár minut stát milionářem. Komu se zdá i 20 korun příliš, tak může využít Fortuna bonus a vsadit si první tikety zcela zdarma! Vsaďte na dobré jméno a špičkovou kvalitu nabízených služeb. Pochopitelně i nové online loterie jsou schváleny a kontrolovány https://www.mfcr.cz/.

Hrajte zodpovědně. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.