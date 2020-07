Jak správně vybrat gril: Rozhodně to není o tom přijít do obchodu a popadnout, co vás napadne

Výběr správného grilu není nic jednoduchého, i když se to tak může na první pohled zdát. Přijít do obchodu, popadnout první gril a jít? Nene, to by nešlo! Nejprve byste si měli ujasnit, jaký druh grilovaček hodláte pořádat. Jde o posezení s rodinou, nebo velké párty, na kterých budete chtít nasytit co nejrychleji co nejvíce strávníků?

Osvědčená klasika

Takovou osvědčenou klasikou je univerzální gril na uhlí. Patří mezi nejoblíbenější grily díky své nízké ceně, kompaktnosti a přípravě jídla s jedinečnou vůní. Při jeho výběru dbejte především na to, aby měl kvaliní komponenty a pevnou základnu.

Přenosný plechový gril

Pokud sháníte gril na uhlí na cesty, rozhodně zvolte klasický přenosný plechový gril, který je lehký a můžete ho tak přemisťovat z místa na místo. Vyrábí se z lisovaného plechu a seženete ho v různých velikostech i tvarech. Nejznámější je kulatý nebo se dvěma kolečky a vozíčkem.

Komfortní litinový gril

Litinový gril je v porovnání s plechovým samozřejmě stabilnější, komfortnější a odolnější. Není ale úplně nejlehčí, pokud ho tedy chcete přesouvat třeba jen po zahradě, není to zrovna ideální. Na druhou stranu umístíte-li ho do pergoly nebo na stálé místo, může být tím pravým ořechovým.

Gril pro početnější rodinu

Poté, co zvolíte materiál grilu, pojďte se podívat tvary. Početnější rodina nebo parta lidí by měla učitě zvolit sudový gril. Má totiž velkou grilovací plochu a většina modelů má i praktické boční kryty, které ho chrání před větrem a maso před spadnutím při neobratném obracení. Vychytanější sudové grily mají dokonce i udírnu.

Intimní kulatý gril

Pokud však budete grilovat jen ve dvou třech lidech, určitě se vám vyplatí gril kulatý. Je sice menší než sudový, ale také lehčí a lze ho tedy v případě potřeby přenést. Většinou obsahuje praktické víko, které udržuje při grilování stejnou teplotu a chrání oheň před větrem.

Vychytávky ke grilu

Prošli jste si nejdůležitější ukazatele, podle kterých si vybírat kvalitní gril. Dále se zaměřte na detaily, které udělají z grilování zábavu. Ideální je například víko s nastavitelným přívodem vzduchu, které snižuje riziko připálení a navíc můžete grilovat i za deště. Dbejte také na stabilní neklouzavou podložku a pokud hodláte s grilem cestovat, vždy volte ten na kolečkách.

Uvidíte, kolik práce vám to při manipulaci usnadní. Další vychytávkou je zachycovač popela či vestavěný teploměr. Důraz klaďte také na pohodlnost madel, za které gril přenášíte, musí vám perfektně padnout do ruky a být vyrobena z nevodivého materiálu.

