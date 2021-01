Vyrážíme na jidášovo ucho: Houba z asijských jídel roste v našich lesích i v zimě

Houba boltcovitka bezová je zvláštní konzistence a je běžnou součástí asijských pokrmů. Tradice konzumování této houby sahá do staré Číny. Když se na houbu podíváte, pochopíte, odkud její název pramení. Její plodnice připomínají boltec ucha a roste převážně na bezu černém.

Houba má želatinovou konzistenci a dá se třeba v salátech konzumovat i v syrovém stavu. Zvláštní název houby ucho Jidášovo vychází z pověsti. Prý byla poprvé nalezena na bezu, na kterém se oběsil biblický Jidáš. V Číně ale tuto houbu znali už stovky let před naším letopočtem. Barva houby je závislá na počasí a ostatních podmínkách od světle až tmavě hnědé, až po načervenalý až fialový odstín. Když ji usušíte, zčerná.

Kde houbu hledat?

Boltcovitka roste v našich podmínkách především na starých, někdy i mrtvých a jinak narušených kmenech a větvích bezu černého. Houbu ale můžeme najít i na jiných dřevinách, například na vrbě. K růstu potřebuje dostatek vláhy a spíše chladnější počasí.

Doporučená denní dávka je podle léčitelů až 5 - 10 g suché drogy. Užívá se tak, že asi 3 g sušených plodnic namočíme do 0,5 l vody a necháme přes noc odstát. Potom se houba vaří, až změkne, a získaný odvar přislazený medem se pije v množství 1 - 2 šálky denně před spaním.

Takže i když prakticky roste po celý rok, nejlepším obdobím pro její sběr a hledání je vlhký a sychravý podzim, ale i zima, kdy nemrzne a je vlhko. Příbuznou houbou je boltcovitka mozkovitá. Ta je sice jedlá, ale ne příliš chutná a tvoří mohutnější plodnice.

Boltcovitka a kuchyňské využití

Jak jsme již uvedli, houba je součástí mnoha asijských pokrmů, takže nic nebrání tomu přilepšit si jí nějakou "čínu". Je součástí čínských zelných salátů a tradičních asijských polévek. Dá se využít i v české kuchyni. Vhodná je do polévek, do rizota, ale i do salátů. Protože houba nemá výraznou chuť, je na vaší fantazii, jak a v jakém množství ji použijete, a navíc je léčivkou.

Kuchyňská úprava

Když máte čerstvé plodnice, nejdříve je očistěte a pak povařte až 20 minut ve vodě. Pak můžete houbu pokrájet a přidat do jídel. Doporučuje se nevylévat vývar, který obsahuje mnoho cenných látek. Použijete ho do dalších pokrmů podobně jako vývary, do omáček nebo přislaďte a vypijte jako čaj.

Když se naučíte houbu rozpoznávat a hledat, tak zřejmě budete mít větší množství. Ideální je houbu nasušit. Při následném využití v kuchyni nezapomeňte na to, že houba nabere vodu a několikanásobně zvětší svůj objem. To jste ale nakonec pochopili poté, co vám čerstvá houba začala sesychat. Před použitím v kuchyni boltcovitku namočte na dvě hodiny do vody.

Léčivé účinky houby

Tradice užívání boltcovitky nejen jako pokrmu, ale i jako léku sahá daleko do historie Číny. Houba byla a je užívána na léčbu hemeroidů, na problémy s trávením a také při vysokém krevním tlaku a jako prevence proti kornatění cév, trombóze a infarktu.

Ucho se používá také k podpoře imunity. Houba totiž obsahuje množství minerálních látek a řadu dalších tělu prospěšných látek, které nejen zvyšují obranyschopnost organismu, ale údajně pomáhá zlepšit kvalitu vlasů, pleti a nehtů. Obsahuje i antioxidanty, tudíž pomáhá i s očištěním organismu od volných radikálů.

