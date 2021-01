Nikdy neodstoupím, nikdy v Trumpově podání znamená čtyři mrtví. Je Babiš také schopen takto zmanipulovat dav?

Vláda Donalda Trumpa rozdělovala společnost v USA. To není nic nového. Jeho odmítání předat moc Joe Bidenovi mohla místy působit až komicky. Útok na Kapitol byl však šokem. Kdo by čekal, že jeho agresivní styl politiky, často založené na dezinformacích, mystifikacích a lžích, vygraduje incidentem, po kterém zůstanou mrtví lidé?

„Výsledkem Trumpova pojetí „nikdy neodstoupím, nikdy, nech si to všichni zapamatují“ jsou čtyři mrtví lidé. Neochota státníků respektovat demokratická pravidla má totiž drtivý vliv na společnost, v jejíž čele stojí. Podrývání demokratických principů a poštvávání jedné skupiny obyvatel vůči druhé v novodobé historii našeho světa nejednou vedly k obrovským tragédiím. Takže když kritizujeme našeho prezidenta, který rozeštvává českou společnost, nebo premiéra, který zneužívá svého postavení ve svůj vlastní prospěch, neděláme to zbůhdarma. Jsme si totiž dobře vědomi skrytých i zjevných důsledků, které to na naši společnost má,“ má jasno předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Babiš nemá s Trumpem společnou jen kšiltovku

Je ale možné, aby se něco podobného, co se stalo v USA, odehrálo i v České republice? „Ve Sněmovně měl divoký večírek i její předseda, nicméně věřím českým bezpečakům, že by to u rozlícené veřejnosti nenechali dojít tak daleko. A jestli se to může stát u nás? Pokud vláda dál bude dělat nelogická a neefektivní řešení a pan premiér bude na „nikdy neodstoupím, nikdy!“ trvat i po prohraných volbách, tak ano, může. Andej Babiš má totiž s Trumpem společného víc než jen kšiltovku na profilu,“ uvažuje europoslanec Tomáš Zdechovský.

Případ pro psychiatra

Podle mnohých by se měl americký prezident léčit. Myslí si to i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Trump je případ pro psychiatra. Jakýkoliv politik, který není schopen odstoupit nebo uznat volební porážku je politikem špatným. Neslouží svojí zemi, ale jen svému vlastnímu egu!“ myslí si předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Faktem je, že Trump dokáže "klamat tělem". Někoho okouzlit, jiného alespoň na chvíli znejistit.„Byly doby, kdy jsem si říkal, že Trumpovi nasazují psí hlavu trochu zbytečně... Jak hluboce jsem se mýlil!“ má dnes jasno senátor Jiří Růžička.

Lídr si zvolí dobro nebo zlo

Incident pro Čtidoma odsoudil i radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy za hnutí STAN Petr Borecký. „Situace ve Spojených státech jen vyústěním dlouhodobého rozdmýchávání nenávisti, vášně a nedůvěry v demokratické instituce, které dlouhodobě prováděl odcházející americký prezident Donald Trump. Tyto události se mohou za určitých okolností opakovat všude ve světě a tedy i u nás, pokud si vrcholní představitelé státu budou hrát s ohněm.“

„Lídr může v lidech podporovat dobro nebo zlo. Trump si zvolil zlo. Doufejme, že mu nakonec Amerika odolá a nenechá se strhnout do propasti,“ doplnil senátor a bývalý kandidát na českého prezidenta Marek Hilšer.

